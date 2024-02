Dove vive Lewis Hamilton? Svelato il suo luogo preferito

Si fa un gran parlare di Lewis Hamilton, che correrà per la Ferrari nel 2024. Scopriamo dove vive il sette volte iridato.

L’inverno che intercorre tra le stagioni di F1 2023 e 2024 ci ha regalato tanti colpi di scena, ma il più grande è ovviamente legato al passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Il pilota più vincente di sempre, che ha portato a casa 7 titoli mondiali, 103 vittorie e 104 pole position guiderà la vettura dei sogni, che fa parte della squadra che più ha vinto in assoluto. Ovviamente, al giorno d’oggi la Scuderia modenese vive un periodo di digiuno, ed è per questo che il nativo di Stevenage ha accettato una sfida che può consegnarlo alla leggenda.

Arrivare in Ferrari e vincere l’ottavo mondiale significherebbe azzittire una volta per tutte gli scettici, dimostrando di essere il più grande di tutti i tempi. Hamilton avrà bisogno di un’auto di alto livello, cosa che la Ferrari non mette a disposizione dei suoi piloti da troppo tempo, ma con il suo talento tecnico, il britannico potrà dare una mano anche sotto questo punto di vista. E siamo certi che non si tirerà indietro.

Hamilton, ecco dove abita il campione

Com’è noto, Lewis Hamilton ama viaggiare e spostarsi di continuo, e non soltanto per gli impegni lavorativi con la F1, ma anche per pura e semplice passione. Per questo, ha deciso di acquistare un gran numero di ville, situate in più parti del mondo. La residenza ufficiale la possiede nel Principato di Monaco, ed è proprio da questo piccolo paradiso che parte la nostra analisi. Ecco le case che il sette volte campione del mondo possiede.