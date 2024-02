Ferrari, Hamilton ed il paragone con Schumacher: arriva la svolta a Maranello?

La Ferrari ha deciso di puntare su Hamilton per il 2025, e sarà curioso vedere se, come ai tempi di Schumacher, i tecnici lo seguiranno.

L’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari è uno dei trasferimenti più clamorosi di tutta la storia dello sport. In tempi recenti, l’unico paragone che viene in mente è quello dell’arrivo di Cristiano Rolando alla Juventus, che poi non ha fruttato i risultati sperati. La vittoria di due Scudetti non ha di certo giustificato un ingaggio di quel tipo, visto che l’assalto alla Champion League venne fallito, e neanche di poco, causando anche guai finanziari non da poco alla Vecchia Signora.

Il Cavallino è però un brand in assoluta salute, che ha sfondato il miliardo di utile netto nel 2023, con l’arrivo di Hamilton che non ha fatto altro che far schizzare ancor più in alto il titolo in Borsa della casa di Maranello. John Elkann ha voluto con tutto sé stesso l’acquisto del sette volte campione del mondo, che ora è pronto per dire la sua a bordo della Rossa.

Si tratta di un matrimonio da sogno, che porta all’unione del pilota più vincente di tutti i tempi con l’auto dei sogni, quella che ha vinto più di tutte e che ha una storia che gli altri le invidiano. La Ferrari insegue da troppo tempo il suo riscatto, ed i paragoni con l’ingaggio di Michael Schumacher si sprecano.

Ferrari, ecco la situazione dopo l’affare Hamilton

Nell’estate del 1995, la Ferrari annunciò al mondo il faraonico ingaggio di Michael Schumacher, che al volante della Benetton stava per mettere le mani sul suo secondo titolo iridato consecutivo. Il Kaiser di Kerpen portò con sé ingegneri brillanti del calibro di Ross Brawn e Rory Byrne, che in seguito furono i pilastri dei successo in Rosso del pilota tedesco.

Fare paragoni tra l’arrivo di Schumacher e quello di Lewis Hamilton è sbagliato, dal momento che il tedesco aveva solo 27 anni quando arrivò a Maranello, mentre il sette volte iridato ne avrà oltre 40. Tuttavia, in molti si chiedono se e quanti ingegneri il nativo di Stevenage potrà portare con sé a Maranello, in modo da riproporre un progetto simile a quello che fruttò i trionfi di Michael.

Non è un mistero che la Ferrari di Frederic Vasseur stia cambiando tutto rispetto a quella di Mattia Binotto, con tanti tecnici, anche di provenienza Red Bull e Mercedes, che sono già arrivati a Maranello. Dal team di Brackley è già arrivato Loic Serra, esperto di gomme e sospensioni che potrà essere attivo alla fine del 2024, dopo il termine del periodo di gardening.

Secondo le prime voci, Toto Wolff avrebbe già avvisato la sua squadra di un possibile assalto da parte del Cavallino, con tanti ingegneri che potrebbero essere interessati a seguire Sir Lewis per riportare al top la Scuderia modenese. La Mercedes si è già indebolita parecchio negli ultimi anni, dopo la partenza di molti tecnici in direzione Red Bull. Vedremo se altri decideranno di partire per andare a scrivere la storia assieme all’asso britannico.