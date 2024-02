Leclerc ed il suo staff furiosi? Spunta un retroscena che preoccupa la Ferrari

La Ferrari ha appena reso noto l’ingaggio di Lewis Hamilton, ma ora emerge un retroscena che riguarda Charles Leclerc.

La Ferrari ha chiarito il proprio futuro, sul fronte piloti, nel giro di poco più di una settimana. L’annunciato rinnovo di Charles Leclerc è andato a buon fine, sulla base di un contratto pluriennale che lo dovrebbe legare per parecchie stagioni al Cavallino. Da mesi, invece, si rincorrevano voci legate a presunte problematiche sul rinnovo di Carlos Sainz, ma fino ad una settimana fa un nuovo accordo biennale sembra più che probabile.

Tuttavia, la situazione si è clamorosamente capovolta giovedì primo febbraio, quando, sin dalla mattina, hanno iniziato a circolare indiscrezioni su un imminente arrivo a Maranello di Lewis Hamilton, che in pochissime ore hanno preso forma. Alle 20 di quel giorno è stato ufficializzato l’addio del sette volte campione del mondo alla Mercedes, e pochi minuti dopo, la Scuderia modenese ha redatto un comunicato, rendendo noto l’ingaggio del britannico.

Sainz dovrà dunque fare le valigie, ed ha fatto sapere che ben presto ci farà sapere dove lo vedremo nel 2025, con la quasi certezza di vederlo correre in Audi nel 2025. Ma in tutto questo, è bene cercare di capire quello che è il parere di Leclerc sulla questione Hamilton, dal momento che su questa questione le voci sarebbero molto contrastanti. Andiamo a fare chiarezza su una vicenda che tiene banco da diverse ore.

Leclerc, clamorosa voce sull’arrivo di Hamilton

Secondo le prime indiscrezioni, Charles Leclerc aveva preso bene la notizia dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025. In base a quanto era emerso, il monegasco non vedeva l’ora di iniziare l’avventura accanto ad un sette volte campione del mondo, che come lui è uno dei migliori in assoluto sul giro secco, andando a formare una coppia a dir poco esplosiva. Tuttavia, altre fonti ci raccontano una realtà differente, ed è difficile capire dove possa essere la verità.

Sulle colonne del “Corriere dello Sport“, il giornalista Fulvio Solms ha raccontato una situazione ben più seria da gestire: “Nel duello interno che ci sarà con Hamilton, se Leclerc gli starà davanti sarà visto come un eroe, mentre se verrà battuto, la sua reputazione di predestinato andrà ad appannarsi. Comunque, lui ed il suo staff sono rimasti choccati e delusi dalla decisione della Ferrari di ingaggiarlo. Al momento del suo rinnovo, Charles non immaginava, solamente una settimana fa, ciò che era in procinto di accadere“.

In base a quelle che sono state le parole di Solms, pare che il monegasco non fosse al corrente delle trattative che erano in corso tra Hamilton e la Ferrari, e la cosa ci suona abbastanza strana. Possibile che un affare da decine di milioni di euro a stagione sia stato tenuto nascosto al pilota di riferimento del Cavallino? In questo periodo, come sappiamo, di voci ce ne sono tante, ed i piloti possono essere anche tenuti fuori da alcune trattative, ma ci rimane difficile che Charles non sapesse nulla del colpo del secolo. Vedremo se arriverà una risposta in tal senso.