Quanto guadagna Flavio Briatore? Ecco le cifre da record

Flavio Briatore è uno degli imprenditori di maggior successo del nostro paese, ed oggi vedremo i suoi guadagni nel dettaglio.

Tra gli imprenditori italiani che hanno fatto maggiore strada nel mondo del business, segnaliamo la presenza di Flavio Briatore, un personaggio molto discusso, ma dallo spiccato senso per gli affari e la scoperta di grandi talenti. Il suo nome è legato al mondo della F1, nel quale ha militato per tantissimo tempo nel ruolo di team principal.

Il suo debutto avvenne alla corte di Luciano Benetton, che decise di affidargli la gestione sportiva della sua squadra. In pochi anni, Flavio la portò al successo grazie all’ingaggio di Michael Schumacher, che dopo il GP del Belgio del 1991 fu strappato alla Jordan, grazie ad un affare lampo che scosse il mondo della F1. Dopo solo un anno, nel GP del Belgio, il tedesco vinse la sua prima gara in carriera, ponendo le fondamenta per ciò che sarebbe accaduto negli anni seguenti.

Nel biennio 1994-1995, Briatore e la Benetton vinsero 3 titoli mondiali, due piloti con Schumacher ed uno costruttori, con l’aiuto di Johnny Herbert. A quel punto, Flavio vide fuggire il suo pupillo, passato alla Ferrari, ma il tempo del successo non era ancora finito. Dopo una breve pausa, il manager piemontese tornò in F1 come team principal della Renault, compagine che rimpiazzò la Benetton a partire dal 2002.

Con la casa della Losanga arrivarono ben quattro mondiali, con Fernando Alonso bi-campione piloti nel 2005 e nel 2006. Il nativo di Oviedo fu la seconda scommessa vinta da Flavio, che poté così festeggiare alla grande prima del crash-gate di Nelson Piquet a Singapore del 2008. Dopo l’addio alla F1, causato proprio da quel fattaccio, l’imprenditore si è concentrato sugli affari, iniziando a far registrare dei fatturati da record. Ecco tutti i dettagli sul suo guadagno.

Briatore, ecco a quanto ammontano i guadagni

Dopo la F1, Flavio Briatore ha dato sfogo a tutto il proprio senso per gli affari, fondando la catena di locali di lusso Billionaire, che costituisce il gruppo Majestica (posseduto dal piemontese al 50% con Francesco Costa) del quale fanno parte diversi marchi. Tra di essi troviamo Cipriani, Twiga, Cova e Crazy Pizza.

Dando un’occhiata a quelli che sono gli ultimi dati, il gruppo ha toccato un fatturato annuo di 80 milioni di dollari nel 2022, con 24 milioni assicurati dal marchio Billionaire. Non si può certo dire che l’ex dirigente sportivo non abbia azzeccato la strada giusta tramite i suddetti brand di lusso, che hanno portato ad un impressionante aumento del suo patrimonio personale.

Secondo i dati che abbiamo a disposizione, Briatore avrebbe un patrimonio netto pari a 185 milioni di euro, un dato impressionante, che aumenta di decine di milioni ogni anno. Non sono disponibili dati ufficiali che sono relativi ai suoi guadagni precisi, ma quello sul patrimonio è confermato da diverse fonti. Di certo, la sua carriera è stata di grandissimo successo, anche se non mancano le zone d’ombra legate ad alcuni episodi, sia sportivi che privati, che hanno fatto discutere.