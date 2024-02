Toyota, mossa rivoluzionaria: ecco l’auto che dice addio ad elettrico e benzina

La Toyota ha svelato un modello eccezionale, che punta su una tecnologia ben diversa da quelle a cui siamo abituati.

Prosegue l’eterna sfida tra auto elettriche e quelle dotate di motore termico, che per il momento vede nettamente prevalere le seconde, a causa di tante ragioni differenti. La Toyota è uno di quei marchi che ha sempre prediletto e l’ibrido, senza mai prendere posizione a favore delle full electric, ma negli ultimi tempi, anche visto un cambio generazionale ai vertici, si è aperta alla produzione di auto elettriche, con le prime che arriveranno nei prossimi anni.

La Toyota continua comunque ad andarci con i piedi di piombo, con il presidente Akio Toyota che è contrario all’obbligo di elettrificazione, dal momento che esso non potrebbe soddisfare le richieste di tutto i paesi del mondo. La casa giapponese è sempre stata all’avanguardia sugli aspetti legati al mondo dell’automotive, ed è proprio per questo che ha deciso di portare al debutto un’auto rivoluzionaria. Andiamo a scoprirla.

Toyota, scopriamo la Mirai ad idrogeno

Detto dell’eterno duello tra benzina ed elettrico, ed anche tra quello dei loro sostenitori, è bene passare all’analisi del caso odierno, quello della Toyota Mirai, vale a dire il modello che ha scelto l’idrogeno. La vettura viene spinta da una pila di celle a combustibile, che ricorda, nella composizione, un motore a quattro cilindri. Come descritto da “Motor1.com“, quando si procede all’apertura del suddetto cofano si trovano una grande vastità di fili arancioni, che portano l’alimentazione dalla cella a combustibile sino alla batteria agli ioni di litio.

In questo senso, si genera l’energia che dà vita al movimento, con la batteria che ha una capacità di appena 1,24 kWh. L’elettricità si sposta da lì sino ad un singolo motore elettrico che troviamo sull’asse posteriore, ed invia la potenza alle due ruote situate nel retro della vettura. C’è da dire che i dati tecnici resi noti dalla casa giapponese hanno dell’incredibile, dal momento che si parla di un’autonomia di ben 647 km.

L’ultima versione ha così allungato la distanza che si può percorrere tra una carica e l’altra di ben il 30% rispetto alla precedente, un passo in avanti a dir poco enorme. La potenza di questa Toyota è di ben 182 cavalli, mentre il prezzo di partenza è di 66.000 euro. Di certo, non si tratta di una cifra accessibile a tutti, con l’idrogeno che al giorno d’oggi è ancora ben più caro rispetto all’elettrico. Vedremo se la situazione cambierà in futuro.