Vuoi guidare una Tesla gratis? Adesso c’è l’opportunità che aspettavi

La Tesla è considerata il punto di riferimento per ciò che riguarda le auto elettriche, ed ora c’è una grande occasione per voi. I dettagli.

Verso le auto elettriche c’è un odio viscerale da parte di molti, e questo sentimento è probabilmente scatenato dall’idea di imposizione. L’Europa ha deciso che dal 2035 in avanti non potranno più essere prodotte auto dotate del motore termico, e questo è un fattore che non può non infastidire il cliente. Senza dubbio, nonostante il clima di scetticismo generale, la Tesla si conferma la regina dell’elettrico, anche se il 2023 si è chiuso tra luci ed ombre.

Infatti, la BYD, marchio cinese, l’ha superata ed è ora la casa che vende più auto elettriche di tutti, mentre la Tesla si consola con il risultato conseguito dal SUV Model Y, che con 1,23 unità immatricolate è l’auto più venduta al mondo. Di certo, si tratta di una soddisfazione non da poco per Elon Musk e soci, ed ora potrete guidarla anche voi senza spendere nulla.

Tesla, ecco cosa fare per provarla senza pagare nulla

I prezzi delle Tesla sono nettamente calati negli ultimi tempi, a seguito dei tagli voluti da Elon Musk. Dalle nostre parti, una Model 3 può essere pagata anche 36.490 euro con rottamazione ed incentivi, ma in generale, il suo prezzo si attesta ormai attorno ai 40 mila, un decremento enorme rispetto a pochi mesi fa. Tuttavia, si tratta sempre di cifre importanti in un periodo di questo tipo, ma se volete provare una di queste auto senza pagare neanche un euro, ora c’è la giusta occasione per voi.

Recandovi sul sito web ufficiale della casa statunitense, è possibile prenotare una prova di una Tesla gratis, presso uno degli store ufficiali. Per farlo, basta solamente compilare il form che è presente sul sito della casa americana, inserendo il vostro nome, il vostro cognome, il numero di telefono, l’e-mail, il paese ed il vostro codice postale. A quel punto, dovrete poi selezionare il modello che siete interessati a provare, se la Model Y, la S, la 3 o la X, per una vasta scelta che di sicuro non vi lascerà delusi.

In genere, i test drive vengono organizzati periodicamente dai vari marchi, con la Tesla che ha effettuato l’ultimo proprio in questi giorni, il 30 ed il 31 di gennaio, ma molto presto ce ne saranno di nuovi a disposizione. I test drive vi permettono di provare un veicolo senza spendere nulla, e di poter prendere confidenza con esso. La Model Y e la Model 3 sono sicuramente quelle più avvicinabili dal punto di vista economico, con la prima che è l’auto più venduta al mondo, davanti anche alle rivali termiche.

Ovviamente, il test drive può essere sfruttato anche per salire a bordo della mostruosa Model S, che nella sua versione Plaid sfonda la barriera dei 320 km/h, con accelerazione e performance da supercar. Detto questo, non vi resta altro da fare che prenotare il vostro test ed attendere che arrivino i giorni nel quale è programmato, e siamo certi che poi vi verrà voglia di acquistare a tutti gli effetti l’elettrico.