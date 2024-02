Auto elettrica, quanto dura il suo motore? Ecco il dato che stupisce

L’auto elettrica fa sempre molto discutere, ma c’è da dire che la durata del suo motore ha sorpreso tutti. Ecco quanto può durare.

Si fa un gran parlare della rivoluzione che sta vedendo protagonista il settore delle quattro ruote, con il fenomeno dell’auto elettrica che vuole spodestare quella dotata del motore termico. Basta guardare la televisione e fare attenzione alle varie pubblicità, e vi accorgerete che tutti i marchi hanno deciso, dal punto di vista mediatico e comunicativo, di puntare sulle emissioni zero.

Non vedrete mai più uno spot con protagonista un’auto dotata di motore a gasolio, o anche semplicemente a benzina, dal momento che la comunicazione si basa totalmente su veicoli full electric o ibridi. Al momento però, il boom tanto atteso dell’auto elettrica non ha colpito il giudice supremo, vale a dire la clientela, almeno nella gran parte dei paesi. In Italia, la quota di mercato delle EV è corrispondente ad un misero 4,2%, e nel 2023 è cresciuta solamente di mezzo punto percentuale rispetto all’anno prima.

In Francia le cose vanno meglio, così come nel Nord Europa, ma in Germania e nella maggior parte degli altri paesi, questo tipo di veicolo non hanno affatto conquistato i clienti. I prezzi troppo alti, le autonomie ridotte ed i lunghi tempi di ricarica sono problemi non da poco, e che risultano essere ben lungi dall’essere risolti. Tuttavia, un fattore a favore di questa tecnologia è sicuramente quello della durata dei motori, che sono davvero sorprendenti.

Auto elettrica, ecco quanto dura un motore

L’affidabilità di un’auto elettrica rappresenta una sorta di tabù per chi non ha ancora deciso di provarla, scoraggiato dalle tante immagini nei quali sono state riprese vetture di questo tipo in fiamme a causa di guasti alle batterie. Di certo, il rischio di incendio è più elevato rispetto ad un’auto termica, ma non ci sono dubbi sul fatto che i motori hanno un’ottima tenuta, come dimostrano i dati che vi stiamo per mostrare.

Infatti, uno di questi motori può durare anche per 10 anni, o anche 400.000 km, anche se è ovvio che, come nel caso delle vetture a combustione interna, serva garantire un’accurata manutenzione per non incappare in problemi imprevisti. Di certo, ci sono alcuni aspetti che possono diventare problematici, ed uno di questi è legato alla batteria. Più di tanto, a livello di manutenzione, su questo elemento non si può intervenire, dal momento che dopo un tot di anni, le batterie di un’auto elettrica subiscono dei cali fisiologici, andando a perdere in termini di autonomia.

A quel punto, può essere richiesta una sostituzione della stessa, che può richiedere una spesa di svariate migliaia di euro. Questo è uno dei motivi per i quali le EV si svalutano dopo pochissimo tempo dall’acquisto, e da ciò ne consegue anche un mancato sviluppo del mercato dell’usato dei veicoli ad emissioni zero. Comunque, per quanto riguarda il motore potete stare tranquilli, dal momento che i dati sui guasti a queste unità sono davvero ottimi, e difficilmente incapperete in qualche problema.