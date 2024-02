MotoGP, novità tecniche in Ducati: spunta una “misteriosa” trovata

Nei test di Sepang della MotoGP gli occhi sono stati puntati sul collaudatore della casa di Borgo Panigale, Michele Pirro. Ecco la nuova soluzione tecnica della Desmosedici.

Negli ultimi anni la Ducati ci ha abituato a novità spettacolari. Grazie al gruppo di tecnici, guidati dall’ing. Dall’Igna, sono arrivate idee che hanno rivoluzionato il motociclismo. L’obiettivo in casa Ducati, dopo quattro costruttori vinti di fila, è confermarsi al vertice delle classifiche anche nel 2024. Rispetto alla passata stagione le novità nel roster dei piloti arrivano dal team Pramac che ha sostituito Zarco con Morbidelli e dal team Gresini Racing chi ha deciso di investire tutte le sue fiches su Marc Marquez.

Nel team factory hanno scelto la strada della continuità confermando Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Il bicampione del mondo della MotoGP dovrà dimostrare di essere all’altezza del compito, piegando la resistenza anche di un volte iridato, che però, correrà in sella alla moto dello scorso anno. Stando alle prime anticipazioni emesse dai tecnici della casa di Borgo Panigale le differenze fra la GP23 e la GP24 saranno molto più marcate rispetto a quelle che si avevano lo scorso anno tra la GP22 e la GP23.

Questo fattore consentirebbe a Bagnaia, Bastianini Martin e Morbidelli di avere un netto vantaggio rispetto a Bezzecchi, Di Giannantonio e i fratelli Marquez. Va ricordato come, nel 2023, la Desmosedici ha fatto incetta di vittorie umiliando Yamaha, Honda, KTM e Aprilia. Potrebbe essere nulla rispetto a quello che si avrà in questa annata, osservando in pista le prime clamorose novità tecniche nei test di Sepang.

Nello shakedown effettuato dal tester Michele Pirro sono risultati evidenti degli esperimenti aerodinamici inediti. I fan si aspettavano di osservare le principali innovazioni nei test collettivi di settimana prossima, ma rispettivamente Dani Pedrosa per KTM e Michele Pirro per Ducati hanno messo in mostra su carene nere diverse novità tecniche. Risulta evidente un mix di soluzioni che la casa di Borgo Panigale aveva fatto debuttare in pista per le GP23 nella passata stagione.

Sepang shakedown day 1. Not there cos no media in pit lane, so photos from Dorna. Pirro on a GP24. Lower aero v different. Ground-effect diffusers there but behind them the new fairing has ground-effect bulges, as pioneered by Aprilia & used by Ducati. Best of both worlds? pic.twitter.com/zdeYr7on7h

— Mat Oxley (@matoxley) February 1, 2024