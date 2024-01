Valentino Rossi prepara la storia? Nel mirino c’è un pilota della Ferrari

La stagione motorsportiva per Valentino Rossi è alle porte, ed i suoi obiettivi sono chiari. Ecco a cosa punta il pilota di Tavullia.

Il team di Valentino Rossi ha svelato al mondo quella che è la sua nuova livrea per la stagione di MotoGP targata 2024, con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio che sono pronti per andare all’attacco di un qualcosa di grande. Il “Dottore” si augura che il rider romagnolo possa giocarsi il titolo mondiale, andando a fare un grosso step in avanti rispetto alla scorsa stagione, che è stata comunque più che positiva.

Bezzecchi ha infatti vinto le sue prime tre gare in carriera in MotoGP, imponendosi in Argentina, in Francia ed in India, anche se ha poi avuto un calo netto nella parte finale di stagione. Per Di Giannantonio il rendimento è stato esattamente opposto, con una grossa fetta di campionato nel quale è stato relegato nelle retrovie, per poi scatenarsi quando il Gresini Racing lo aveva ormai messo alla porta.

Nella fase finale di campionato, Di Giannantonio ha vinto per la prima volta in carriera, trionfando in Qatar. Questo ha convinto Valentino Rossi ed il suo staff a dargli un’occasione per il 2024, e siamo certi che il rider capitolino non se lo farà ripetere due volte. Nel frattempo, è bene dare uno sguardo a quello che sarà la stagione da pilota del “Dottore”, che avrà un’annata molto impegnativa.

Valentino Rossi, ecco a cosa può puntare nel 2024

La MotoGP partirà dal Qatar il prossimo 10 di marzo, ma per Valentino Rossi le danze si apriranno il 18 di febbraio con la 12 ore di Bathrust. Si tratta di una delle gare endurance più famose ed amate al mondo, alla quale ha già preso parte lo scorso anno. Al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, il pilota di Tavullia si alternerà con Raffaele Marciello e Maxime Martin, formando un terzetto di altissimo livello.

In seguito, il 2 di marzo, farà il proprio debutto nel FIA WEC, in classe LMGT3, ed è stato appena confermato che correrà anche nel Fanatec GT World Challenge, sempre al volante della BMW del team belga. Questo significa che nello stesso anno correrà sia la 24 ore di Le Mans che quella di Spa-Francorchamps, ed avrebbe la possibilità di piazzare una sorta di impresa.

Infatti, in tempi recenti, l’unico a vincerle entrambe nello stesso anno è stato Alessandro Pier Guidi nel 2021 con la Ferrari, al volante della 488 GTE a Le Mans e della variante GT3 a Spa-Francorchamps. Nel primo caso, trionfò con il team AF Corse, al fianco di James Calado e di Come Ledogar in classe GTE PRO, ora sostituita nel FIA WEC ed a Le Mans dalla LMGT3 nella quale correrà il “Dottore”.

Nella gara in Belgio, Pier Guidi si impose con il team Iron Lynx, con un sorpasso meraviglioso sull’Audi di Kelvin van der Linde a pochi minuti dalla fine, sotto il diluvio nella curva di Blanchimont. Il successo arrivò assieme a Ledogar ed a Nicklas Nielsen. Dunque, Valentino Rossi potrebbe emulare le gesta del ferrarista vincendo entrambe le gare, ma è chiaro che sarà molto complesso. La battaglia sarà molto intensa.