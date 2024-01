MotoGP, torna Valentino Rossi? L’ultima notizia fa sognare gli appassionati

Valentino Rossi ha lasciato la MotoGP da ormai oltre due anni, ma ora è arrivata una novità clamorosa. Ecco cosa è stato annunciato.

La MotoGP è sempre più vicina all’inizio della nuova stagione, che Valentino Rossi seguirà con grande attenzione con il suo team ora sponsorizzato dal colosso indonesiano Pertamina. Nel 2024 accoglie anche un nuovo pilota, vale a dire Fabio Di Giannantonio, che sarà al fianco di Marco Bezzecchi, in sostituzione di Luca Marini, passato alla Honda.

Valentino Rossi sarà ovviamente attivo anche sulle piste dell’automobilismo, e c’è da dire che quest’anno avrà una stagione molto impegnativa. Infatti, sarà al volante della BMW M4 GT3 del team WRT sia nel FIA WEC che nel Fanatec GT World Challenge, dove già gareggia da un paio di stagioni. Il mondiale endurance sarà invece la grande novità, e prendervi parte significa anche debuttare alla 24 ore di Le Mans, una delle gare che sogna da correre da più tempo in carriera.

La sua prima gara si terrà il prossimo 18 di febbraio, la 12 ore di Bathrust in Australia, che aveva corso anche lo scorso anno, ma che ebbe un epilogo sfortunato a causa di un problema tecnico. La leggenda della MotoGP sarà poi attivo nel WEC sin dalla prima tappa in Qatar, prevista per il 2 di marzo, e si può dire che il suo soggiorno nei pressi di Losail sarà piuttosto lungo, visto che sullo stesso impianto partirà anche il Motomondiale una settimana più tardi.

La stagione 2024 sarà a dir poco spettacolare, dal momento che Marc Marquez sarà al via della Ducati del Gresini Racing, e proprio in queste ultime ore, il nativo di Cervera ed il pilota di Tavulliia si sono ritrovati in pista assieme. I due, infatti, sono scesi in pista a parità di moto, così come Pecco Bagnaia e tanti altri rider. Andiamo a vedere dove è accaduto.

MotoGP, Valentino Rossi in pista con Marc Marquez

La partenza della stagione di MotoGP targata 2024 è sempre più vicina, con la prima tappa che si terrà il 10 di marzo in Qatar. I piloti partiranno a breve per la Malesia, visto che per la prossima settimana sono previsti i test ufficiali sulla pista di Sepang. L’annata che si appresta ad iniziare sarà sicuramente interessante, dal momento che ci sarà da seguire Marc Marquez al debutto sulla Ducati del Gresini Racing.

In queste ore, il nativo di Cervera è sceso in pista a Portimao sulla Panigale V4 R, ed in pista c’era anche Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia è tornato in attività assieme ai “suoi” ragazzi, vale a dire Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Celestino Vietti ed Andrea Migno, oltre anche ad Alex Marquez, nei giorni in cui sono in corso anche i test della Superbike sulla stessa pista.

Secondo quanto emerso, il più veloce è stato Bagnaia in 1’43”203, mentre Valentino Rossi è stato di un paio di secondi più lento, fissando il cronometro su un 1’45”358, a più di cinque secondi da Nicolò Bulega, che però è un vero e proprio pilota Ducati nel team ufficiale in Superbike, e che ha subito dominato i test facendo meglio anche di Alvaro Bautista, suo compagno di squadra, nonché campione del mondo in carica.

Per Valentino Rossi è stata l’occasione per tornare in sella al fianco dei nuovi che avanzano in MotoGP, mentre Marquez ha girato per la prima volta con la livrea ufficiale del team Gresini, anche se non in sella alla Desmosedici GP23 che guiderà a partire dalla prossima settimana. Valentino Rossi si è goduto una grande giornata, ma ora per lui è tempo di pensare alla carriera in auto, con la stagione che inizierà tra meno di un mese.