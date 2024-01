Toyota, scandalo clamoroso: ecco il caos che può cambiare il mercato

C’è un problema non da poco da risolvere per casa Toyota, che ha dovuto sospendere le vendite di alcuni modelli. Ecco cosa è accaduto.

Il marchio Toyota è il più grande produttore al mondo, ma di certo non sta vivendo un momento facile, e non per via di un calo delle vendite. Infatti, è scattato un vero e proprio scandalo legato alle emissioni dei motori diesel, un problema che non è di certo nuovo per la casa nipponica, che al giorno d’oggi sta guardando con attenzione all’elettrico. Essendo un colosso sul fronte della tecnologia, la casa del Sol Levante non vuole entrare in questo mondo copiando la concorrenza, ma con alcune innovazioni di cui già si parla tanto.

Infatti, si vogliono introdurre batterie allo stato solido a partire dal 2026, che avranno il compito di rendere le auto dotate di autonomie sino a 1.000 km, oltre che più rapide nelle fasi di carica e meno pesanti. Inoltre, si punta anche sull’ottenimento di un prezzo più basso, che al giorno d’oggi, per le auto elettriche, è molto difficile da trovare. Il marchio giapponese vuole imparare ancora dalle piste, dove sta primeggiando in questi anni.

Infatti, la Toyota è campione del mondo in carica sia del FIA WEC che del WRC, ovvero dei mondiali endurance e rally, dove con l’ibrido la fa da padrona da tanto tempo. Anche il 2024 potrebbe vederla grande protagonista, con una concorrenza che però si sta facendo sotto. Le cose vanno meno bene sul fronte prodotto, a causa del suddetto scandalo che ora si sta espandendo.

Toyota, ecco perché sono state sospese le vendite

C’è un problema enorme da risolvere per la Toyota, che è stata costretta a sospendere le vendite di 10 modelli spinti da motori a gasolio, a causa di alcune irregolarità che sono state trovate nella certificazione. Il tutto è legato appunto ai propulsori diesel, sui quali c’è sempre un controllo enorme, soprattutto dopo lo scandalo dieselgate che ha colpito la Volkswagen qualche tempo fa.

Per quanto riguarda i volumi di vendita che saranno colpiti da questa notizia, la casa giapponese non ha dato dettagli precisi. Tuttavia, sappiamo che sono ben dieci i modelli coinvolti, ma anche in tal senso non sono arrivate voci più precise. Si sa che sono veicoli di grandi dimensioni che sono venduti in Asia, Europa e Medio Oriente, e pare che, in base alle indiscrezioni, si tratti della Hilux, della Land Cruiser 4×4 e dei SUV Fortuner e LX500d.

Per la Toyota, purtroppo, non è la prima esperienza negativa in tal senso, dal momento che anche la sua filiale Daihatsu era stata colpita da una vicenda simile, ed anche in quel caso era stato causa di forte imbarazzo. La speranza è che la cosa venga risolta in fretta, anche perché qui parliamo del primo produttore di auto al mondo, di un colosso che non può permettersi dei passi falsi di questo tipo. Nelle prossime settimane, verranno rese note altre novità in merito, con la casa giapponese che sta studiando le contromisure.