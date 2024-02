Lewis Hamilton-Ferrari, adesso è ufficiale: arriva l’annuncio che i tifosi sognavano

Lewis Hamilton e la Ferrari, una storia d’amore che si rincorre da anni. Finalmente oggi è arrivata la notizia che cambia tutto.

Lewis Hamilton e la Ferrari si sono rincorsi per anni senza prendersi mai, ma finalmente oggi il pilota inglese si è legato alla casa di Maranello. La Rossa a questo punto, a partire dal 2025, dovrà fare a meno di Sainz (possibile un arrivo in Audi per lui), e ritroverà nella propria scuderia un campione del mondo. I media inglesi sono già impazziti per il loro beniamino e per questo matrimonio con la scuderia più prestigiosa della F1.

Negli anni scorsi Hamilton non aveva nascosto un certo gradimento per la Ferrari, ma situazioni varie avevano fatto si che l’inglese non riuscisse mai ad approdare al Cavallino Rampante. L’ormai, quasi, ex Mercedes, vestendosi di rosso (suo colore preferito da sempre), ritroverà Vasseur, suo boss ai tempi della ART Grand Prix in GP2 e Formula 3.

A rompere gli indugi ci ha pensato la Mercedes che in serata ha annunciato che Hamilton aveva esercitato una clausola nel contratto per liberarsi alla fine del 2024. I tifosi intanto sono letteralmente impazziti e non vedono l’ora di vedere Lewis con la tuta rossa.