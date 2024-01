La Red Bull cambia sport? Arriva una notizia che fa il giro del mondo

La F1 è del tutto assoggettata al dominio della Red Bull, che ora però si interessa ad una nuova disciplina. Ecco dove la vedremo.

Mancano ormai un paio di settimane a quello che è un giorno molto atteso da tutti i fan della F1. Infatti, il 15 di febbraio verrà svelata la nuova Red Bull RB20, vale a dire la monoposto con la quale Max Verstappen e Sergio Perez andranno a cercare di difendere i titoli mondiali conquistati lo scorso anno.

Il team di Milton Keynes, secondo le indiscrezioni, avrebbe messo a punto l’ennesimo capolavoro, andando a risolvere quelli che erano i pochissimi problemi dell’auto dello scorso anno. In particolare, ci stiamo riferendo ad un comportamento non eccelso in fase di staccata, ma soprattutto all’adattamento alle sconnessioni dei tracciati cittadini, Singapore in primis.

Tutti, nel paddock, sanno quanto Adrian Newey sia un perfezionista, ed il difficile week-end di Marina Bay, per sua stessa ammissione, non è stata una bella figura. Dunque, c’è da aspettarsi che la Red Bull diventi imprendibile anche sui cittadini, ed in generale su quelle piste dove le curve da bassa velocità ed i tratti sconnessi la fanno da padrone. Nel frattempo, la casa austriaca ha deciso di investire in un nuovo sport.

Red Bull, ecco dove la vedremo presto in azione

Come ben sappiamo, la Red Bull è un colosso mondiale che ha investito tantissimo nello sport per diventare ciò che è oggi, merito del visionario fondatore, ovvero Dietrich Mateschitz. La casa austriaca, infatti, è attiva come sponsor nello sci, nelle moto, nel calcio ed in tantissime altre attività, e pare che ora si sia decisa anche ad entrare in una disciplina nella quale mai era stata in passato.

Infatti, la Red Bull ha acquistato il 51% di Bora Hansgrohe, la squadra ciclistica dove milita Primoz Roglic, tre volte vincitore della Vuelta de Espana e campione del Giro d’Italia in carica, avendolo portato a casa nel 2023. Il talento ungherese ha spinto il marchio austriaco ad investire nelle due ruote, e siamo certi che se questo marchio ha deciso di entrare in questa disciplina, lo farà per vincere e non certo per partecipare.

L’acquisizione era già nell’aria da tempo, ma non era stata ufficializzata prima dell’arrivo dell’ok da parte dell’antitrust nazionale, che è stato concesso lo scorso 29 di gennaio. Il fondatore e team manager della squadra, vale a dire Ralph Denk, ha così commentato: “Con questa decisione abbiamo superato un ostacolo importante, le basi della nostra partnership con la Red Bull sono ora ufficialmente poste. Questo è il via libera che noi attendevamo per portare avanti le formalità e molti fattori specifici della nostra collaborazione“.

Denk ha poi aggiunto: “Tutti coloro che militano nell’ambiente del ciclismo sanno quanto siano importanti le basi e la preparazione per arrivare ad un successo. Ora stiamo facendo questo passo con la giusta determinazione e la concentrazione che ci vuole. Nel corso dell’anno, daremo maggiori dettagli sul nostro accordo, e siamo certi che entrambe le parti ne andranno a beneficiare nel corso degli anni“.