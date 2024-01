Alfa Romeo, la nuova Giulia sarà rivoluzionata: ecco cosa sappiamo su di lei

II 2025 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Giulia, che nulla avrà in comune con quella che ben conosciamo oggi. Ecco come andrà a cambiare.

Siamo entrati in un anno determinante per quello che è il futuro del marchio Alfa Romeo, che punta a far debuttare un nuovo modello tra pochi mesi. Il B-SUV Milano è in arrivo e verrà presentato il prossimo 10 di aprile, facendo la storia del brand premium del gruppo Stellantis. Infatti, sarà la prima auto elettrica della storia di questo marchio, che però sarà disponibile anche in versione ibrida a benzina, in modo da poter soddisfare anche chi non è un fan delle emissioni zero.

La nuova Alfa Romeo Milano si è svelata in questi giorni con le primissime foto ufficiali, che di certo non hanno fatto altro che far venire l’acquilina in bocca agli appassionati. L’Alfa Romeo sta già guardando oltre al nuovo crossover, dal momento che nel 2025 arriverà la nuova Giulia. Cerchiamo di capire come potrebbe essere questa vettura e quali saranno i suoi segreti.

Alfa Romeo, ecco come sarà la nuova Giulia

Neanche il tempo di rilevare i primissimi scatti dell’Alfa Romeo Milano, che comunque deve ancora mostrarli nella sua tenuta ufficiale, che già si parla della nuova Giulia, vettura che farà il proprio esordio nel 2025. Si tratterà, a suo modo, di un altro pezzo di storia della casa di Arese, dal momento che sarà il primo modello in assoluto ad essere dotato solamente del powertrain elettrico, senza dare ai clienti la possibilità di scegliere l’ibrido benzina, come accadrà invece per il B-SUV.

Nel 2025 arriverà la seconda generazione della berlina di Segmento D, che anche sul fronte della carrozzeria porterà in dote parecchie novità. Infatti, potrebbe trattarsi di un’auto a metà tra la berlina vera e propria ed il SUV, una sorta di Hatchback con il posteriore molto bombato. Per il momento, si tratta solamente di indiscrezioni, e nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Supercar AI Garage” potrete dare un’occhiata ad un render che ha provato ad immaginarne le forme.

Per ciò che sappiamo con certezza, possiamo dire che verrà prodotta sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, appena svelata e che darà vita alle prossime auto premium di grandi dimensioni della holding multinazionale olandese. La gamma dovrebbe essere piuttosto snella, almeno inizialmente, con un modello base che partirà comunque da una potenza molto elevata, pari a circa 350 cavalli.

L’Alfa Romeo vuole fare le cose per bene, ed ha in programma una versione Quadrifoglio da 1.000 cavalli, una conferma del fatto che l’elettrico, sul fronte delle prestazioni, non ha proprio nulla da invidiare al motore termico. Una versione intermedia avrà invece 800 cavalli, che di certo non vi lasceranno delusi. Dunque, la nuova Giulia rappresenterà un definitivo salto verso la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di strappare risultati di un certo livello anche negli Stati Uniti ed Cina. Per questi mercati arriverà poi il SUV di Segmento E ad emissioni zero atteso per il 2027, che avrà il preciso obiettivo di conquistare nuove zone del pianeta. Il Biscione stavolta fa sul serio.