Quanto guadagnano i meccanici di MotoGP? Svelate le cifre precise

La MotoGP è il sogno di tutti coloro che vorrebbero lavorare nelle due ruote, ed ora andremo a vedere quanto guadagnano i meccanici.

Siamo ormai vicini al via della stagione di MotoGP targata 2024, quella in cui Pecco Bagnaia tenterà di mettere a referto il tris di titoli mondiali. Questa annata potrebbe essere una nuova Ducati’s Cup, dal momento che la superiorità tecnica della casa di Borgo Panigale è cosa ben nota, ed il livello dei piloti è ancor più alto rispetto al passato. Infatti, al Gresini Racing è arrivato Marc Marquez, il quale ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un protagonista assoluto dopo i difficili ultimi anni in Honda.

Per essere performanti, in uno sport come la MotoGP, ma non solo, è necessario essere al top sotto tutti i punti di vista, ed è chiaro che non basta essere veloci ed avere una moto performante per vincere un mondiale. Proprio per questo, ora andremo a parlarvi di quello che è lo stipendio dei meccanici, figure senza le quali le squadre non potrebbero esistere.

MotoGP, ecco lo stipendio dei meccanici

La figura del meccanico in MotoGP ha un’importanza capitale, anche se li vediamo meno impegnati rispetto che in F1. Infatti, nel Motomondiale non è previsto il cambio delle gomme, dal momento che le gare durano poco e gli stessi pneumatici sono stati pensati per poter essere in grado di percorrere tutti i giri previsti senza sostituzioni. Nel caso di pioggia, si procede direttamente alla sostituzione della moto, prendendone una dotata di gomme da bagnato, in modo da poter ripartire più in fretta.

Tuttavia, quella del meccanico resta una figura centrale nella preparazione degli assetti e nella risoluzione dei problemi sulle moto, ma anche per il montaggio e lo smontaggio di tutte le attrezzature che vengono portate in pista nei vari fine settimana di gara. Secondo i dati che abbiamo a disposizione, un meccanico di MotoGP guadagna tra i 25 ed i 40 mila euro all’anno, ma è chiaro che si tratta di cifre che possono spesso variare.

Prima di tutto, ciò va in base alla squadra per la quale si lavora, perché è normale che chi fa il meccanico in un team ufficiale avrà delle entrate più elevate. Gli uomini di fiducia dei piloti, ovvero i capotecnici, sono quelli che guadagnano più di tutti nei box, dal momento che possono percepire anche 130.000 euro a stagione. Gli stipendi, in generale, sono comunque molto elevati.