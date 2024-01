Ferrari ha trovato la genialata? Ecco il punto di forza della nuova vettura

La Ferrari lavora duramente al nuovo progetto, ed ora c’è una novità tecnica importante che riguarda la 676. Ecco come andrà a cambiare.

Il mondiale di F1 targato 2024 è alle porte, e ci attende una splendida battaglia sin dai test invernali, per scoprire chi potrà cercare di attaccare il dominio della Red Bull. Dal nostro punto di vista, chiunque riuscirà a farsi sotto ai campioni del mondo compirà un’impresa, dal momento che il team di Milton Keynes pare avere un margine davvero notevole. Secondo molti esperti, tra i quali Bernie Ecclestone e Gerhard Berger, la Ferrari pare essere l’unica in grado di avvicinare la RB20, anche se batterla sarà un altro paio di maniche.

A Maranello, a differenza del passato, non vengono rilasciate dichiarazioni, ma si prosegue il lavoro con piedi per terra e testa bassa, nella speranza di presentare una monoposto che possa essere all’altezza. Di certo, per la Ferrari sarà difficile fare peggio dello scorso anno, con il progetto 676 che deve essere quello del riscatto. Andiamo ad analizzare gli ultimi sviluppi.

Ferrari, ecco il segreto del nuovo progetto

Il periodo attuale è sempre carico di indiscrezioni riguardanti le nuove auto, ed è normale che la Ferrari sia sempre quella che attira maggiormente le attenzioni. Secondo quanto riportato da “Formu1a.uno“, la nuova 676 avrà un totale ridisegnamento della carrozzeria ed un vassoio di stile Red Bull, ma qui è bene spiegare che non si tratterà di una copia come faranno molte altre squadre, ma solamente di una caratteristica da cui trarre spunto.

Inoltre, non verrà applicato il sottosquadro sulla fiancata per portare aria verso il fondo, ma in questo senso, si insisterà sui by-pass duct che erano già presenti sulla SF-23. Dunque, a Maranello hanno capito che non tutto era sbagliato sul vecchio progetto, ma sono davvero pochi elementi che saranno confermati. Per il resto, il telaio è stato del tutto rifatto, con i coni anti-intrusione spostati sul fondo.

La grande novità sarà rappresentata dalla parte di carrozzeria che ruota attorno al poggiatesta del pilota ed al roll-bar, che avranno un disegno del tutto differente. Ci saranno nuove alette e deviatori di flusso che avranno il compito di indirizzare al meglio l’aria verso il posteriore. Inoltre, si prenderà spunto dalla Red Bull per quanto riguarda gli sfoghi d’aria più larghi, che andranno ad aprire alla soluzione del vassoio attuata dal team di Milton Keynes.

Il cofano motore sarà più allargato ed anche allungato, in modo da non essere più aderente come in passato, con l’obiettivo di portare il calore che esce dal motore verso la parte bassa, con l’aria che investirà l’auto che sarà divisa così in due grandi flussi. Per quello che riguarda il resto dell’auto, si parla di un’ala anteriore che avrà un disegno molto simile a quello della Red Bull, ma quest’ultima, a propria volta, potrebbe presentarsi con un muso ben più corto e leggero, con un telaio del tutto rivisto. La sfida sta per partire, e presto vedremo chi avrà avuto ragione.