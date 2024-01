Porsche, la decisione è sconvolgente: ecco come sono cambiati i piani

La Porsche ha deciso di rivoluzionare del tutto la sua idea di auto del futuro, ed ha ora chiarito la situazione. Ecco tutti i dettagli.

Siamo in una fase ricca di cambiamenti per ciò che riguarda il mercato dell’auto, con l’elettrico che ovviamente la fa da padrone nei piani dei costruttori. La Porsche ha però deciso di alzare la voce su questo aspetto, anche se è uno dei marchi che più sta investendo in tal senso, soprattutto tra quelli premium. Ciò è valido anche per il discorso motorsportivo, visto che la casa di Weissach è presenza fissa in Formula E, dove sta anche primeggiando.

La Porsche ha annunciato il lancio di tanti nuovi modelli a batteria, che presto potrebbero rimpiazzare anche tante supercar dotate del motore termico. Tuttavia, è arrivato un chiaro messaggio che invita l’Unione Europea a ragionare in chiave futura, sperando in una crescita delle vendite che al momento non sembra nei piani. Andiamo a vedere come si sta sviluppando la contesa.

Porsche, si spera nel rinvio dello stop al motore termico

La Porsche sta puntando parecchio sulle auto a batteria, ed in questi giorni ha tolto i veli al nuovo SUV Macan, che in Europa verrà venduto solamente nella sua versione a batteria. Tuttavia, il CFO della casa di Weissach, ovvero Lutz Meschke, ha invitato alla calma ed alla riflessione in chiave futura, augurandosi che lo stop ai motori termici, previsto in Europa a partire dal 2035, venga rinviato, almeno sino a quando non si vedrà un’importante crescita sul fronte delle vendite.

Ecco le sue parole: “Al momento attuale, si sentono molte voci che riguardano la fine dei motori a combustione interna, ma dal mio punto di vista, credo che potrebbe essere ritardato. Mentre i produttori di veicoli elettrici premium e di lusso lavorano senza alcun sussidio, tagliarli dal segmento dei volumi è errato. Dobbiamo valutare per bene quanto sarà rapida la crescita delle vendite nel corso dei prossimi anni. I sussidi potrebbero tornare se si riproporrà una situazione simile a quella attuale, con una certa riluttanza verso l’acquisto delle auto elettriche“.

Secondo Meschke, lo stop ai motori termici andrebbe posticipato oltre il 2035, ovvero il termine imposto ora dall’Unione Europea. Secondo le leggi attuali, i veicoli dotati di questo motore non potranno più essere prodotti e venduti nel Vecchio Continente a partire dal primo di gennaio di quell’anno, ma da casa Porsche hanno fatto sapere di non essere convinti di tutto ciò.

Infatti, per ora non c’è stata la risposta che si poteva attendere in base ai tantissimi prodotti immessi sul mercato, e non basta sapere che la Tesla Model Y sia l’auto più venduta al mondo per parlare di miracolo elettrico. Nella gran parte del pianeta, Europa compresa, le EV sono ancora insostenibili, a causa di prezzi troppo elevati ed anche dei difetti legati alla loro scarsa autonomia ed anche ai tempi di ricarica troppo elevati. Vedremo se lo sviluppo tecnologico dei prossimi anni contribuirà a cambiare le carte in tavola.