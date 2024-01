Auto, perché nel vetro posteriore ci sono delle righe nere? Ecco a cosa servono

Avete mai notato le righe nere sul lunotto posteriore delle vostre auto? C’è un motivo specifico e molto utile per cui sono state create.

Vi sono dettagli delle nostre dolci compagne su strada che in pochi conoscono. A volte non ci soffermiamo nemmeno a domandarci il motivo di talune soluzioni tecniche. Le righe posteriori nel lunotto non sono certo nate per rendere più racing ed accattivanti le vetture, ma approfondendo la questione capirete il segreto che custodiscono.

Si tratta di uno dei tanti dettegli che non immaginiamo legati a funzioni di sicurezza. Le vetture sono pensate per essere usate in qualsiasi condizione atmosferica. Partiamo dal nome stesso del vetro posteriore che in gergo è chiamato lunotto perché a mezza luna. In francese, infatti, si traduce in “lunette arrière”. L’area è composta da un doppio vetro piuttosto spesso, dove al suo interno si può scorgere uno strato di plastica.

Le righe nere del lunotto delle auto

La funzione di quelle strisce è rendere più chiara la visuale all’automobilista. E’ indispensabile poter scorgere con chiarezza cosa può avvenire, in strada, alle nostre spalle. L’aiuto anche dello specchietto retrovisore è importante, ma come è possibile che le righe sono presenti solo nel lunotto posteriore? Se servissero a rendere tutto più splendente sarebbero adottate anche in quello anteriore, ma la risposta al nostro quesito è molto più semplice.

In caso di vetro appannato o congelato in tanti fanno l’errore di scendere dall’abitacolo nel tentativo di migliorare la visibilità con soluzioni poco ortodosse. Quando sono appannati va acceso il condizionatore dell’auto e si manda l’aria calda verso il vetro per sbrinare.

La parte posteriore è agevolata e il segreto sta proprio in quelle righe nere. Nell’immagine in alto le potrete scorgere in modo chiaro. Difatti sono state create dai tecnici per non consentire l’appannamento del lunotto posteriore. Ognuno ha i suoi metodi per togliere il ghiaccio, ma ricordatevi di usare la testa e non mettervi in una condizione di pericolo perché esiste una soluzione semplice.

Al proprio interno presentano delle resistenze elettriche filiformi che permettono di tenere il vetro in perfette condizioni. La visibilità, in tal modo, risulterà quasi sempre ideale.

Il pulsante con il simbolo delle frecce che si muovono in direzione verso l’alto, consentono di mantenere il vetro sempre alla stessa temperatura. Vi basterà spingere questo pulsante per non trovarvi in una condizione di difficoltà alla guida. Gli incidenti sono sempre dietro l’angolo. Vi raccomandiamo di non mettervi mai alla guida, sino a quando i vetri non saranno sghiacciati completamente.