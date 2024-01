Volkswagen, arriva la nuova Golf GTI: immagini clamorose

La Volkswagen è pronta a lanciare l’ultimo restyling della Golf prima del passaggio all’elettrico. Ecco come sarà la versione GTI.

Per la Volkswagen è iniziato un anno che dovrà essere quello della svolta, nel tentativo di uscire da una crisi molto preoccupante. Infatti, il colosso di Wolfsburg ha annunciato un piano di taglio alle spese di 10 miliardi di euro, a causa del crollo delle vendite che ha messo in seria difficoltà l’azienda. Già nel 2024 dovranno essere tagliati circa 4 miliardi di euro, cosa che sicuramente preoccupa chi lavora per il marchio.

Infatti, negli ultimi tempi si vociverava della possibilità di un licenziamento di massa, per circa 40.000 impiegati amministrativi, e presto ne sapremo di più. Inoltre, la Volkswagen ha fatto sapere di aver provveduto ad un taglio ai prezzi della gamma ID., ovvero quella che riguarda le auto elettriche. Questa parte della gamma non è mai decollata, ed è una delle cause della grande crisi della VW, dal momento che il grande investimento, per ora, non ha dato risultati. Nel frattempo, ci si avvicina al lancio del restyling della Golf, che come sempre prevederà anche la versione GTI. Andiamo a vedere come potrebbe essere.

Volkswagen, scopriamo la nuova Golf GTI

Il 2024 sarà l’anno dell’arrivo del restyling della Volkswagen Golf, ovviamente per quanto riguarda l’ottava generazione. Come ormai è noto, non verrà più prodotta la versione termica di questa vettura, che nel caso in cui dovesse mantenere questo nome in futuro, sarà realizzata solamente ad emissioni zero. Di certo, si tratta di una notizia non eccezionale per gli appassionati, e vi assicuriamo che questo modello ha un grandissimo seguito in giro per il mondo.

Prima di Natale, è stato mostrato un piccolo assaggio della nuova Golf in un video diffuso dalla casa di Wolfsburg, ma si trattava solo di un teaser che mostrava una nuova conformazione dei fari anteriori e nulla di più. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete dare un’occhiata ad un fantastico render della versione GTI, ovvero quella che fa delle prestazioni e della sportività i suoi punti di forza maggiori.

C’è da dire che ormai siamo molto vicini al lancio ufficiale della nuova Golf, dal momento che tutto avverrà il prossimo 24 di gennaio, tra poco più di 10 giorni. Sulla nuova versione saranno eliminati tutti i tasti touch nell’abitacolo, a seguito delle numerose critiche arrivate dai clienti in questi anni.

Ritornano, dunque, quelli fisici, meno moderni ma più pratici da utilizzare per chi è al volante. Lo schermo dell’infotainment avrà dimensioni maggiori, con l’integrazione di ChatGPT annunciata al CES di Las Vegas che è sicuramente tra le novità più importanti tra quelle annunciate.

Per quello che riguarda la motorizzazione, si parla di un aumento di potenza, con la Volkswagen che potrebbe portarla a superare i 240 cavalli, anche se il motore dovrebbe restare il quattro cilindri da 2 litri dell’attuale modello. Per il momento, come detto, di altre notizie precise non ne abbiamo, ma siamo certi che la Golf dotata del motore termico uscirà di scena con un congedo all’altezza della sua fama. Presto ci saranno aggiornamenti.