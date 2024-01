Tesla, spunta un altro “difetto”? Dramma per le auto elettriche

Le Tesla vengono considerate il top sotto il profilo dell’elettrico, ma a volte si imbattono in situazioni ostili. Ecco cosa è accaduto.

Il marchio Tesla finisce nuovamente nella bufera, e questa volta a causa dello stop di massa che è avvenuto in una città americana per via delle temperature rigide. Di certo, per la compagnia di Elon Musk non si tratta del periodo migliore dal momento della fondazione, visto che il CEO è stato accusato di molestie sessuali ed uso di droghe, mentre gli affari non vanno a gonfie vele.

Dopo un grande inizio di 2023, la seconda parte dell’anno è stata molto meno positiva, questo nonostante il taglio ai prezzi voluto proprio dal patron. La Tesla continua ad essere il riferimento per ciò che riguarda l’elettrico, ma la concorrenza, in particolar modo quella che arriva dalla Cina, inizia a far paura. L’ultima notizia che arriva dalla Cina non è certo un toccasana per il colosso di Musk. che ha un bel problema da risolvere.

Tesla, guardate cosa è successo nel gelo di Chicago

Un vero e proprio disastro ha colpito la Tesla proprio sul suo suolo, quello americano, anche se ciò che vi stiamo per raccontare è avvenuto lontano dal Texas. Infatti, il caos si è scatenato a Chicago, in Illinois, dove da giorni si vive in un clima che definire rigido è dire poco. Le temperature sono andate per decine di gradi sotto lo zero, scatenando una serie di disagi, con strade bloccate dal ghiaccio ed un ampio numero di voli che sono stati cancellati.

Spesso si parla del fatto che le auto elettriche possono soffrire il freddo più delle altre, con alcuni fantomatici youtuber appassionati dell’elettrico che si sono schierati contro questa teoria, affermando che esse non lo soffrono più di una normale auto termica.

In realtà, quanto accaduto a Chicago ha smentito gli amanti delle EV, dal momento che tantissime Tesla sono state fermate dal freddo. Una bruttissima figura per quella che viene definita la tecnologia del futuro, che però continua a fare acqua da tutte le parti.

Dopo che la temperatura è scesa sotto i -20°C a Chicago, i veicoli elettrici Tesla hanno iniziato a scaricarsi rapidamente e le centrali elettriche delle stazioni di servizio (ricarica) erano fuori servizio pic.twitter.com/0rNXezGMkh — ElenaBardet #HaStatoPutin #Bersagliera (@elena_bardet1) January 17, 2024

In particolare, le EV del marchio americano non riescono ad accendersi dopo diverse ore al freddo, mentre le batterie faticano a ricaricarsi. A tal proposito, la casa texana ha fornito alcuni consigli agli automobilisti, affermando che bisogna cercare di non lasciare mai l’auto sotto al 20% di carica quando ci si ferma. Sul sito web sono riportati tutti i dettagli.