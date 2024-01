Audi, mazzata all’elettrico: c’è la decisione che esalta i puristi

L’Audi ha preso una decisione forte, che dà un calcio all’elettrificazione. Ecco perché la casa di Ingolstadt ha deciso di cambiare tutto.

Tra i marchi che sono più apprezzati nel mondo delle quattro ruote, l’Audi occupa sicuramente una posizione di rilievo. Nel 2023 c’è stata una buona crescita sul fronte delle vendite, ed in Italia la casa di Ingolstadt ha fatto la voce grossa. Infatti, il marchio dei quattro anelli è stato il brand premium che ha immatricolato più vetture, segno del fatto che si sta lavorando nella direzione giusta.

Tuttavia, in queste ultime ore sono arrivate delle importanti novità che riguardano il futuro di questo costruttore, che ha deciso di frenare per ciò che riguarda l’elettrico. Si tratta di una decisione del tutto inaspettata, dal momento che solo poco tempo fa ad Ingolstadt avevano fatto sapere di voler costruire solo auto elettriche in futuro, con il 2026 che sarebbe stato l’ultimo anno in cui sarebbero stati prodotti i veicoli termici.

Si era detto che le Audi a combustione sarebbero rimaste solo per ciò che riguarda la gamma RS, vale a dire quelle più sportive, potenti e costose, ma a quanto pare tutto sta cambiando. Il ritorno sui propri passi è stato deciso in base alla scarsa domanda che c’è di vetture ad emissioni zero, che in Europa non accennano a decollare. Andiamo a vedere cosa è stato deciso dai vertici.

Audi, ecco cosa hanno deciso sulle auto elettriche

L’Audi dovrebbe proseguire la costruzione di auto termiche almeno sino al 2030, e questo testimonia un primo rallentamento sul fronte della rivoluzione elettrica. Uno dei motivi scatenati è legato alla scarsa vendita del modello Q4 e-tron, che pur avendo ottenuto risultati discreti in termini di interesse, non ha coperto l’investimento fatto per costruirla. In sostanza, questo SUV non ha permesso alla casa di Ingolstadt di incassare quanto ci si poteva aspettare, ma i guai non sono finiti qui. Anche la e-tron GT ha ricevuto un interesse molto scarso, con la clientela che preferisce la cugina Porsche Taycan GT, per ovvie ragioni di status più che di prezzo e prestazioni.

Secondo quanto riportato da “La Stampa”, Gernot Dollner, che ha preso il posto di CEO dopo l’addio di Markus Duesmann, l’Audi darà la precedenza a veicoli termici ed ibridi, i quali sono molto più richiesti rispetto a quelli alimentati solamente a batteria. L’obiettivo della casa dei quattro anelli è quello di portare i propri margini dal 9 al 13%, e per farlo c’è bisogno di rialzare le vendite, cosa che con le EV è difficile da ottenere. Tuttavia, è bene specificare che questo non si tratta di un addio all’elettrico.

Di certo, la frenata ci sarà per quello che riguarda il momento attuale, ma sono attesi già due nuovi modelli a batteria entro la fine del 2024, anche se ci sarà ancora da attendere prima di vederli. C’è da dire che questa è una prima mossa importante che preoccupa e non poco i cultori dell’elettrico, ma se le vendite non aumenteranno nei prossimi anni, anche l’Unione Europea dovrà rivedere i propri piani.