Alfa Romeo, sarà così la Stelvio del futuro? Immagini da togliere il fiato

Nel 2026 farà il proprio debutto la nuova Alfa Romeo Stelvio, che sarà full electric. Ecco come può cambiare il suo design futuro.

Il 2023 si è chiuso in maniera ottimale per l’Alfa Romeo, che ha aumentato di gran lunga le vendite rispetto all’anno precedente. Il SUV Tonale sta facendo la fortuna del marchio del Biscione, ma anche la berlina Giulia ed il D-SUV Stelvio fanno la loro parte. Nel 2024 farà il proprio debutto il nuovo crossover Milano, che sarà anche il primo modello elettrico della casa di Arese.

Esso sarà disponibile anche con il motore ibrido a benzina, mentre la prima disponibile solo con powertrain elettrico sarà la Giulia del 2025. L’Alfa Romeo vuole dunque puntare tutto sulle emissioni zero, ed a seguire questa tendenza ci sarà anche la nuova Stelvio, attesa per il 2026. A tal proposito, andiamo a dare un’occhiata a quelle che potrebbero essere le sue forme.

Alfa Romeo, ecco come può essere la nuova Stelvio

Uno dei modelli che più indirizzeranno il futuro dell’Alfa Romeo sarà sicuramente la nuova Stelvio, che farà la propria comparsa nel 2026 e che sarà disponibile solo in versione full electric. Questo percorso, che come detto sarà avviato dalla Giulia che vedremo tra un paio di anni, proseguirà con il SUV della casa del Biscione, che punta ad ottenere grandi risultati anche fuori dal nostro paese. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, potete dare un’occhiata ad un render che ne anticipa le forme.

Il SUV di Segmento D è stato immaginato da tanti autori, che in questi mesi si sono divertiti nel provare ad indovinare il design del nuovo Stelvio, ma è chiaro che per ancora parecchio tempo non avremo risposte definitive su quello che sarà il suo look. Quello che sappiamo con certezza è che dovrebbe mantenere una lunghezza attorno ai 4,70 metri, così come sul modello attualmente in commercio, e che il suo stile sportivo ed elegante resterà intatto. Il frontale dovrebbe proporre uno scudetto che indica il logo del Biscione a diamante e del tutto liscio, ma è qui che iniziano ad aprirsi i primi dissidi tra coloro che hanno realizzato i render di questa vettura.

Infatti, secondo le indiscrezioni lo scudetto sarà spostato sul cofano anteriore, mentre in questo video qui postato, esso resta incastonato nella calandra, come storicamente avviene su tutte le Alfa Romeo. Al momento, è molto difficile dire dove stia la verità, e solo in futuro ne sapremo di più. Per quello che riguarda il suddetto cofano, esso dovrebbe riprendere la stessa nervatura ad Y che è presente sulla 33 Stradale, la supercar che è stata svelata lo scorso agosto.

Di certo, la nuova Stelvio non deluderà sul fronte della potenza. Infatti, si partirà da un minimo di 350 cavalli per arrivare alla top di gamma da 1.000, che sarà ovviamente la versione Quadrifoglio. La piattaforma che verrà utilizzata per costruirla sarà la STLA Large di Stellantis, e c’è da dire che l’elettrico, sul fronte delle performance, è destinato a stupire. Speriamo di avere maggiori dettagli tra poco tempo.