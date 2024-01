Valentino Rossi, scoppia il caos sui social: reazione clamorosa

Sebbene si sia ritirato a fine 2021, Valentino Rossi continua ad essere sotto i riflettori. Ecco cosa è accaduto sui social network nelle ultime ore.

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, è stato tirato in ballo in una situazione incresciosa nata online. Quella che potrebbe apparire una storia assurda, è nata come falla di un sistema ancora da aggiustare. Il Dottore è impegnato, personalmente, nel campionato GT, ma ha anche conservato un ruolo di primissimo piano in MotoGP. Difatti ha lanciato tantissimi piloti ad alti livelli, come Bagnaia, Morbidelli, Marini e tanti altri.

Non solo continua il suo lavoro nell’Academy, dando chance nelle categorie propedeutiche alla MotoGP, ma anche un suo personale team. Nel 2023 ha chiuso al terzo posto della graduatoria delle squadra a pochissimi punti da quello Ducati factory. Lo scenario è di quelli che invitano ad una riflessione sul lavoro svolto dalla super squadra guidata dal braccio destro di Rossi, Uccio Salucci.

Il manager, di comune accordo con il #46, ha scelto di confermare Bezzecchi e ha approvato l’arrivo di Diggia al posto di Luca Marini, passato in Honda HRC. Si punterà ancora più in alto nel 2024. Il romano dovrà superarsi per tenersi stretto il posto in squadra. Avrà gli occhi puntati di una leggenda vivente. Vedremo se saprà reggere alla pressione, come ha saputo fare negli ultimi 2 anni Marco Bezzecchi. Marquez correrà, inoltre, su una Ducati e ha anche parlato, di recente, dell’eterno rivale italiano.

Valentino Rossi, che caos sui social

È notizia di pochissime ore fa che il team di MotoGP del Dottore ha stretto un nuovo accordo importantissimo. Pertamina è diventato il nuovo main sponsor del team Mooney VR46. L’accordo avrà una durata di 3 stagioni a partire dal 2024. E’ così nato il Pertamina EnduroVR46 Racing Team per promuovere il brand di lubrificanti. La decisione strategica ha una finalità molto ampia in termini pubblicitari.

sembra tutto a posto ma brutale e idiota.. 👏😅

per favore contatta il mio capo Valentino. Grazie a tutti … pic.twitter.com/GlRD8YjeNs — BoxOfficialVR46 (@BoxOfficialVR46) January 4, 2024

Il direttore del Team VR46 ha spiegato che l’accordo segna una tappa fondamentale nella storia della squadra. E’ accaduto, però, un clamoroso imprevisto sui social. Il nuovo account della squadra su X (ex Twitter) è stato riconosciuto come un fake. Il sistema lo avrebbe bannato. Di sicuro la situazione sarà stata rivista, ma il noto giornalista Simon Patterson ha raccontato la questione con un tocco di ironia. Non perdetevi il Tweet BoxOfficialVR46 in alto perché c’è davvero da sorridere.