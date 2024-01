MotoGP, Marquez paragonato ad una leggenda ma l’ex campione incorona un italiano

Il mondo dei motori è caratterizzato da parallelismi continui con il passato. Un ex rider è andato oltre con un confronto tra Marc Marquez ed un super atleta di un altro sport.

Marc Marquez ha fatto la storia in MotoGP, vincendo 6 mondiali in 7 anni in sella alla Honda. I suoi risultati sono figli di un talento sconfinato e di bolidi Honda che, ai tempi, erano al top. Oggi, invece, la casa di Tokyo è scivolata all’ultima posizione della graduatoria. Di fatto i riconoscimenti iridati del catalano sarebbero potuti essere molti di più se fosse stato bene sul piano fisico.

La sua carriera ha subito una clamorosa battuta d’arresto con l’infortunio alla spalla destra. Il centauro, a Jerez de la Frontera, nel 2020 si procurò una frattura che fu gestita in malo modo dal personale medico. Tornò in sella a pochi giorni dalla rottura e si creò un disastro che ha condizionato la sua carriera. Solo dopo 4 operazioni è tornato a risentirsi a suo agio sulla moto. Ora Marc sta molto bene e vuole tornare a lottare per un Mondiale.

Avrà possibilità di farlo in sella alla moto migliore. Nel 2024 correrà sulla Ducati Desmosedici GP-24. I rider del team factory avranno, certamente, due moto più evolute, così come Martin e Morbidelli della Pramac, tuttavia per Marc è un salto in avanti clamoroso rispetto alla problematica RC213V. Per tutti questi motivi oggi la squadra Gresini crede, fortemente, nel raggiungimento dei massimi risultati. Ecco cosa hanno annunciato in vista della prossima annata.

Marc scriverà un’altra pagina di storia del motociclismo? Solo Rossi e Stoner hanno avuto le capacità, in era MotoGP, di riuscire a vincere su 2 moto differenti. Probabilmente Marc avrà bisogno di qualche GP per rodare il feeling con la Desmo, ma tutto lascia pensare ad un duello epocale con il bicampione del mondo Pecco Bagnaia.

Marquez, l’elogio dell’ex campione

Alex Barros ha rilasciato una intervista interessante, riportata su Motosan, dove ha detto la sua sull’attuale griglia di MotoGP. “Tutti i piloti sono bravi, hanno visto Marquez – ha ammesso il centauro – La Ducati dovrebbe già avere un posto per lui nel suo team ufficiale, se non glielo danno qualche altra squadra factory lo prenderà sicuramente. C’è ancora tanto da fare, si parla prima del campionato, prima dei risultati“.

Il brasiliano ha avuto privilegio di far parte di quattro generazioni nel campionato del mondo. Ho corso con la generazione di Lawson, Rainey, Mamola, Gardner, Schwantz, Doohan, Cadalora. Poi quella caratterizzata da Capirossi, Checa, Gibernau, Biaggi. Poi c’è stata la generazione di Valentino e poi quella di Stoner e Pedrosa. Per Barros Marc è paragonabile già ad un mito assoluto del calcio come Pelè. Ecco cosa ha rivelato il trentenne sulla Ducati dopo i primi test in pista.

Dopo gli elogi allo spagnolo, Barros ha sentenziato: “Sarà molto difficile per un pilota carismatico come Valentino. Lo stesso Marquez è un’ottima persona, una persona molto carismatica, chi lo conosce lo sa. Ma quello che Valentino ha fatto per il motomondiale, nessun pilota lo ha fatto nella storia”.