Michael Schumacher, tutti in lacrime: lo scatto che ha commosso i fan (FOTO)

Il 3 di gennaio scorso, Michael Schumacher ha compiuto 55 anni di età. La figlia Gina Maria ha deciso di dedicargli un pensiero speciale.

Sono state giornate intense quelle che hanno dovuto vivere i tifosi di Michael Schumacher a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno. Infatti, il 29 di dicembre è stato celebrato il triste decimo anniversario della caduta sulle nevi di Meribel, che ha cambiato per sempre la vita del grande tedesco. L’impatto lo ha costretto ad un’esistenza diversa, lontano dai riflettori e protetto dall’amore dei suoi cari, che da ormai anni non fanno altro che evitare le fughe di notizie, preservando la privacy del loro campione.

Il 3 di gennaio, invece, Schumacher ha compiutto 55 anni, un traguardo non da poco, ma che ovviamente non può essere festeggiato come faceva in passato. In questa giornata, tantissimi fan ed appassionati, ma anche colleghi ed amici, hanno deciso di omaggiarlo con alcuni post sui social, ed è stato sicuramente quello di sua figlia il più commovente. Andiamo a vedere cosa ha scritto la giovane Gina Maria.

Schumacher, ecco il pensiero di sua figlia

La famiglia di Michael Schumacher è composta da sua moglie, vale a dire la cavallerizza Corinna Betsch, suo figlio Mick, che ha deciso di intraprendere la carriera di pilota, e dalla figlia Gina Maria, che ha seguito le orme della madre. La sua passione per i cavalli è nota a tutti, ma oggi non vi parleremo di qualche suo buon risultato in gara, ma del messaggio di auguri che ha voluto dedicare a suo padre.

Come detto, in questi giorni Michael ha compiuto 55 anni, con la giovane classe 1997 che ha postato una foto sul suo profilo Facebook. Si tratta di uno scatto che la trae assieme a Mick ed a Michael, all’interno di quello che pare essere un jet adibito al lancio dei paracadutisti. Infatti, i tre membri della famiglia Schumacher indossano il paracadute, ed è facile immaginare che l’immagine sia risalente a poco prima dell’incidente del sette volte campione del mondo. Entrambi i figli sono adolescenti, ma non troppo piccoli.

Ovviamente, Gina Maria ha voluto dedicare anche alcune parole a suo padre, affermando: “Tanti auguri papà, ritornando ad una delle tante nostre avventure“. Il riferimento è appunto a quesa giornata spensierata che il trio stava vivendo, e che ora è solamente un sogno che realizzare appare impossibile. Il Kaiser di Kerpen, che aveva vissuto una vita al massimo non solo in pista, ma anche in altri sport nei quali si cimentava per pura passione, è ora intrappolato in un corpo che non sembra lasciargli tregua, e che non reagisce ai suoi stimoli.

Mick, invece, ha dedicato a suo padre un’emozionante Storia su Instagram, in cui c’è uno scatto di lui da bambino assieme a Michael. Si trattava, evidentemente, di una giornata che padre e figlio stavano trascorrendo sui kart, con il piccolo Mick intendo ad imparare i segreti del mestiere. Il pilota tedesco ha scritto: “Buon compleanno al miglior padre di sempre“, un’altra dichiarazione che non può venire il nodo in gola agli appassionati.

Il grande dispiacere è quello di non aver saputo cosa avrebbe fatto Michael al giorno d’oggi, e siamo sicuri che se lui ci fosse stato, anche la carriera di Mick sarebbe andata in maniera diversa, visto che con una presenza come quella di suo padre al fianco, avrebbe potuto affrontare molto meglio la pressione di correre in F1. Di certo, il tedesco continuerà a lottare, nella speranza che, prima o poi, possa tornare a festeggiare il compleanno come faceva in passato, assieme ai suoi cari.