MotoGP, Nadia Padovani carica Marc Marquez: ecco il suo sogno

La moglie di Fausto Gresini, Nadia Padovani, si è fatta avanti per portare nel suo team Marc Marquez. Le sue parole stanno facendo sognare i fan.

I tifosi di Marc Marquez sono già al settimo cielo in vista della prossima stagione. Il fenomeno di Cervera, infatti, ha fatto di tutto per saltare in sella alla moto più competitiva della classe regina. Marc ha l’ambizione di tornare a vincere un titolo mondiale. Farlo su due moto diverse gli darebbe, ancor di più, lo status di leggenda della MotoGP.

Ci sono riusciti prima di lui solo Valentino Rossi (Honda – Yamaha) e Casey Stoner (Ducati – Honda). Il minimo comun denominatore è la casa di Tokyo, tuttavia il catalano eguaglierebbe a 9 mondiali il Dottore, strappando un riconoscimento lì dove l’italiano non riuscì nemmeno a vincere una corsa. Ecco perché, a distanza di oltre 2 anni dall’ultimo trionfo, Marc Marquez è motivatissimo. Le possibilità per lottare per il Mondiale ci sono, anche perché erediterà la Desmosedici che ha permesso a Bagnaia di confermarsi campione.

Nadia Padovani, vedova di Fausto Gresini e responsabile della nuova squadra di Marc Marquez, crede nella possibilità che si possa arrivare all’agognato titolo. Non vanno dimenticati gli avversari del campione. Se nella sfida interna con il fratello avrà vita facile, Bagnaia e Bastianini faranno di tutto per dimostrare la loro superiorità sulla GP-24 del team factory.

Jorge Martin farà di tutto per soffiare la sella al Bestia, mentre Morbidelli è all’ultima chiamata in una super realtà della top class. Inoltre, la sfida con il team di Valentino Rossi, a parità di moto, infiammerà il Paddock. Vi sono tutti i componenti per assistere ad una battaglia spettacolare tra ducatisti nel 2024. Inoltre, KTM, Aprilia, Yamaha e Honda non staranno a guardare.

Marquez, il parere di Nadia Padovani

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport la vedova di Fausto Gresini ha detto la sua su Marc Marquez. “Si è presentato alla squadra in modo calmo e umile. Da uno che ha vinto tanto ci si aspetta chissà cosa, ma è stato proprio il contrario – ha affermato Nadia Padovani – Anzi era anche un po’ agitato, aveva voglia di salire in sella“.

Il centauro si è presentato a fari spenti anche a causa di tutti i suoi problemi di salute. Dopo la rottura dell’omero destro a Jerez del 2020 non è più tornato, con regolarità, ai suoi livelli. “Ero ai box aspettando che si togliesse il casco dopo la prima partenza, volevo vedere la prima espressione quando scendeva dalla moto. Ho visto quel sorrisetto sulla sua faccia e mi sono detta: ‘Ok, eccoci qua’. Ero molto felice e anche lui ha preferito fermarsi un’ora prima per non correre rischi“, ha raccontato la potente manager.

A quanto pare MM93 è rimasto molto soddisfatto del primo assaggio sulla GP-23. Nel team c’è un aria molto positiva. Si lotterà per il Mondiale senza troppi giri di parole. Nadia Padovani ha ammesso che ci proveranno. Marc Marquez non è arrivato in Ducati per segnare qualche sporadico giro veloce, pole e podio.