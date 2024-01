Auto, quante novità nel 2024: ecco i modelli più attesi, c’è tanta Italia

Il 2024 rappresenterà un anno cruciale per il mercato dell’auto, con i marchi italiani che sono pronti a svelare tante novità. Grande attesa.

Un altro anno si è concluso, e per il mercato dell’auto, soprattutto a livello europeo, si sono visti dei passi in avanti rispetto al 2022. Va detto che fare di peggio era impossibile, visto che si trattava probabilmente della peggior annata nella storia recente dell’automotive, visti gli strascichi del Covid-19, l’aumento dei prezzi ed anche la guerra tra Russia ed Ucraina, che aveva contribuito ad un parziale blocco della produzione.

Il 2024 porterà alla luce tante nuove auto, e va detto che dai marchi italiani non mancheranno novità interessanti. I grandi gruppi vogliono continuare ad investire nonostante una crisi importante, e l’elettrico la farà da padrone. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono i gioielli più interessanti del momento, che ormai sono quasi pronti per fare la loro apparsa.

Auto, ecco le vetture che vedremo nel nuovo anno

Sul sito web “Quattroruote.it“, è apparsa una classifica che riguarda una lista delle auto più interessanti che stanno per arrivare nel nuovo anno. Come anticipato, sono tanti i modelli italiani che stanno per fare il loro debutto, con gli appassionati che hanno grande curiosità nello scoprire i nuovi gioielli. A questo punto, vediamo la classifica completa realizzata dalla testata sopracitata.