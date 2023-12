Lutto improvviso nel Motorsport: vuoto incolmabile per i fan

E’ arrivata una notizia che ha sconvolto l’intero ambiente dei motori. Un icona del Motorsport ci ha lasciato troppo presto.

Un vuoto incolmabile si è aperto nel cuore di tutti gli appassionati di Motorsport, stamane 30 dicembre 2023. Una colonna portante dell’automobilismo, inaspettatamente, ci ha detto addio. A volte le corse in auto possono essere crudeli. Tante giovani vite sono state strappate nell’inseguimento di un sogno. Da appassionati possiamo raccontarvi le gesta di campioni che hanno scritto pagine indelebile del Motorsport.

In passato i lutti venivano visti quasi come il giusto prezzo da pagare. Erano accettati con filosofia quando di mezzo c’erano interessi legati alla velocità. Faceva parte di quel meraviglioso mondo della Formula 1 e di tutte le altre categorie che sono seguite worldwide. Non sempre la vita di un pilota viene spezzata al volante di una vettura. Le dinamiche possono portare ad altri tragici epiloghi.

Stavolta, a soli 56 anni, ci ha salutato un grande campione che ha saputo sfruttare ogni singola chance che la vita gli ha concesso. Un fenomeno che, nel corso della propria carriera, ha saputo emozionare negli Stati Uniti e non solo. Questa è la storia di Gil de Ferran.

Gil de Ferran era nato a Parigi l’11 novembre 1967. Aveva cominciato la sua carriera, gareggiando sui kart. Nel 1991 era stato selezionato in F3 britannica, dopo aver gareggiato in Formula Ford. Nel 1992 arrivarono i primi trionfi di alta levatura in pista. Vinse il campionato di categoria e si proiettò alla Formula 3 britannica. Chiuse la sua prima annata con la Stewart al quarto posto della graduatoria, ottenendo anche un bel trionfo al secondo appuntamento.

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.

We send our deepest condolences to Gil de Ferran’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/vmyKil7I00

— McLaren (@McLarenF1) December 30, 2023