Quanti km dura una Dacia? Ecco il dato che vi sorprenderà

La Dacia è un marchio che sta ottenendo un successo sempre maggiore, ed ora vedremo uno dei segreti del suo successo. Tutti i dettagli.

Il mercato dell’auto viene da anni difficili, fatti da crolli sul fronte delle vendite e da aumenti esponenziali dei prezzi. Questo è senza dubbio uno dei grandi segreti del successo della Dacia, che è riuscita a mantenere bassi i costi, formalizzando la realizzazione di vetture molto interessanti ed economiche. Il 2023 che si sta per chiudere è un anno ricco di soddisfazioni, soprattutto in Italia, dove le vendite sono ai massimi storici.

Per quello che riguarda l’Europa, la Sandero è l’auto più venduta in assoluto e si sta giocando il primato in questo 2023 con la Tesla Model Y, il SUV della compagnia di Elon Musk che era stata in testa a questa graduatoria sino al mese scorso. Tuttavia, è da poco avvenuto il sorpasso a favore della vettura rumena, che punta a mantenere questo primato. Nel frattempo, oggi vi parleremo di un grande vantaggio del marchio Dacia, che ha fatto la differenza in questi ultimi anni. Il tema è l’affidabilità, sulla quale c’è molto da discutere in questo periodo.

Dacia, l’affidabilità è uno dei piatti forti

Uno dei grandi segreti delle auto di casa Dacia è senza alcun dubbio la loro ottima affidabilità, che le rende delle auto in grado di coprire grandi distanze. Secondo quanto letto online, abbiamo delle esperienze di Sandero che hanno coperto senza alcun problema anche 300-400 mila km, una distanza assolutamente eccellente, ed in molti legano questo successo alle ottime potenzialità del motore Renault.

Infatti, la Dacia è parte integrante della casa della Losanga, e le sue vetture sono dotate del motore di questo marchio, che si è sempre distinto per un’ottima affidabilità. In media, i proprietari mantengono senza problemi le loro auto per 8-10 anni, soglia oltre la quale possono iniziare a presentarsi i primi problemini, ma non c’è certo da stupirsi quando si riescono a coprire delle distanze così importanti.

Le auto della casa rumena, a questo punto, confermano il loro grande potenziale, con il rapporto tra qualità e prezzo che la fa da padrone. Di certo, lo sviluppo di questi modelli è costante e si potrà fare ancora di meglio, con i dati sulle vendite che sono in continua crescita, nella speranza che i prezzi restino quelli di oggi. In un mercato in cui ci sono continui aumenti, il marchio dell’Est Europa si distingue e vuole proseguire per la sua strada.