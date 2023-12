Torna la mitica Renault 5: le immagini fanno impazzire i fan

La Renault 5 è stato un mito del passato delle quattro ruote, ed ora l’auto è pronta a tornare in grande stile. Ecco alcune immagini.

Il marchio Renault è uno dei più impegnati in assoluto verso la transizione elettrica, con tanti nuovi modelli che sono pronti ad arrivare sul mercato. Pochi giorni fa è stato svelato un concept della Twingo che arriverà nel 2025, una vettura che sarà a dir poco rivoluzionaria. Infatti, si vogliono tagliare i costi di produzione a seguito di nuovi processi, avviati dalla nuova divisione Ampere, che dallo scorso primo di novembre è diventata un’azienda a sé stante, e che sta continuando a sviluppare delle grandi novità in termini di vetture ad emissioni zero.

Il prezzo della Twingo potrebbe essere inferiore ai 20.000 euro, anche se mancano ancora conferme ufficiali in tal senso. La Renault è pronta a lanciare anche un altro gioiellino, che punterà ad accelerare il passaggio all’elettrico nell’ambito delle citycar. Il prezzo sarà molto competitivo, con ottima autonomia e tantissime tecnologie a disposizione. Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti che presto vedremo all’opera.

Renault, ecco come potrebbe essere la nuova 5

Il 2024 sarà l’anno di un grande ritorno per il mondo delle quattro ruote, dal momento che vedremo di nuovo in azione la mitica Renault 5. Come potrete immaginare, essa sarà ad emissioni zero, con una Concept Car svelata qualche tempo fa che ne ha già anticipato le forme. Nel video qui pubblicato, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potete vedere un render della versione definitiva, che potrebbe essere molto simile all’originale.

Per quanto ne sappiamo oggi, la nuova 5 sarà lunga 3,92 metri con una batteria da 52 kWh ad alimentarla, e sarà basata sulla piattaforma del tutto nuova AmpR Small. Per il momento, non ci sono dati ufficiali su quella che sarà la sua autonomia, ma considerando la capacità della batteria, potremmo immaginare ad un qualcosa come 300-400 km percorribili tra una carica e l’altra. In seguito, ne arriverà anche una meno capiente, da 40 kWh, che sicuramente sarà più economica.

In termini di prezzo, la nuova Renault 5 dovrebbe attestarsi attorno ai 25.000 euro, non certo una cifra da ridere per quella che, in fin dei conti, è una citycar, ma considerando le spese che ci sono per le auto ad emissioni zero, non c’era da aspettarsi molto di meglio. Questa piccola ad emissioni zero, tuttavia, è pronta per inserire tantissime novità interessanti, per dire delle vere e proprie innovazioni.

Tra di esse, segnaliamo la presenza dell’avatar Reno, che aiuta chi si trova al volante ad interagire con l’infotainment della vettura. Si tratta di una novità notevole in termini di sicurezza, in quanto, chi si troverà al volante avrà la possibilità di concentrarsi sulla guida e di non distrarsi troppo nel momento in cui si trova a dover cercare qualche stazione radio o cose di quel genere. Inoltre ci sarà anche la tecnologia V2G, che permetterà alla vettura di fornire energia elettrica. Tra pochi mesi, ci sarà il lancio ufficiale, e tutte le curiosità ed i segreti di questa macchina verranno finalmente svelati.