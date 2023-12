Benelli Leoncino 800 e 500: il confronto

Benelli Leoncino è una gamma di motociclette che incarna l’essenza dell’heritage italiano nel mondo delle due ruote, fiore all’occhiello di un marchio di lunghissima tradizione.

La Leoncino, in particolare, si distingue per alcune caratteristiche uniche che la rendono una scelta importante e affascinante per gli appassionati di moto.

Benelli Leoncino 800 vs Leoncino 500: caratteristiche e differenze

Moto dallo stile classico che combina design elegante, prestazioni moderne e tecnologia di ultima generazione, è tornata sul mercato nel 2017 dopo che finì fuori commercio in seguito alla crisi della casa di Pesaro.

Molti anni dopo, nel 2005, il marchio Benelli è stato acquisito dal gruppo industriale cinese Qianjiang Group. Oggi la Leoncino è progettata in Italia e fabbricata in Cina.

I modelli appartengono al segmento delle moto stradali e naked e ne sono disponibili più opzioni di cilindrata per soddisfare diverse esigenze di guida.

Mettiamo ora a confronto caratteristiche e versioni della Benelli Leoncino 800 e della 500, le due più potenti (ci sono anche la 125 e la 250).

Benelli Leoncino 800: caratteristiche, versioni e prezzi

La 800 è il top di gamma della Benelli Leoncino, disponibile in due versioni, standard e Trail.

Questo modello dispone di un motore bicilindrico a quattro tempi parallelo di cilindrata 754 cc, frontemarcia e con raffreddamento a liquido.

Ottiene una potenza massima di 76,2 cv a 8500 giri al minuto, mentre la coppia massima raggiunge i 67 Nm a 6500 giri al minuto.

La Leoncino 800 è lunga 2,14 metri e alta 1,16, con altezza alla sella 85 cm. Il peso in ordine di marcia si attesta a 222 kg.

Il robusto telaio si basa su un traliccio tubolare con piastre in acciaio, ben integrato con il design della moto, che è caratterizzato inoltre da una forcella a steli rovesciati da 50 mm di diametro, con escursione di 140 mm.

Nella parte posteriore si trova quindi un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico, tutte soluzioni che garantiscono un’agilità ottimale nella guida, in particolare in curva.

Il cambio ha sei velocità e la Leoncino 800 è dotata anche della funzione antisaltellamento e di faro anteriore LED. Dal punto di vista tecnologico, ecco un moderno display TFT.

Le colorazioni disponibili sono grigio e verde.

La versione Trail propone una maggior predisposizione al fuoristrada grazie al doppio scarico alto e dalla ruota anteriore da 19″ rispetto ai 17″ dell’altra. Il prezzo di listino è 7490 euro per la standard e 7990 euro per la Trail.

Benelli Leoncino 500: caratteristiche, versioni e prezzi

La Leoncino 500 è una moto stradale compatta che si può annoverare tra le modern-classic. Al pari della 800, si presenta come icona di stile, con dettagli assolutamente curati, ma dal distinguibile carattere sportivo.

Monta un motore bicilindrico a quattro tempi, raffreddato a liquido, con cilindrata 500 cc.

La potenza massima è 47,6 cv a 8500 giri al minuto, con coppia di 46 Nm a 6000 giri al minuto. Dal punto di vista delle dimensioni è lunga 2,16 metri e alta 1,16, quindi simile alla 800, mentre l’altezza alla sella 81,5 cm, leggermente inferiore alla sorella maggiore.

Tubi in acciaio a vista, con parte terminale nascosta sotto il serbatoio, compongono un telaio perfettamente integrato nel design complessivo della moto, che si distingue per la maneggevolezza e la comodità di guida, rendendola un modello ideale anche per motociclisti non esperti.

Sospensioni anteriori con forcella upside-down con steli da 50 mm e posteriori con forcellone oscillante dotato di monoammortizzatore laterale.

Il cambio è a sei velocità e cerchi in lega sono da 17″, mentre nella versione 500 Trail, per chi predilige una maggior attitudine al fuoristrada, l’anteriore è aumentato a 19″.

Due le colorazioni per entrambe le versioni – rosso e nero – mentre il prezzo di listino è comune a 5990 euro.