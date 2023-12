MotoGP, Bagnaia “tradisce” Valentino Rossi: Marc Marquez se la ride

Nel 2023 Pecco Bagnaia si è confermato campione del mondo della MotoGP. Ecco cosa ha rivelato su i due eterni rivali della classe regina.

Gli stravolgimenti nella seconda parte di stagione in MotoGP sono stati svariati. Marc, come suo solito, è stato il protagonista assoluto, sebbene non vinca un GP da 2 anni. Il centauro di Cervera ha deciso di lasciare la casa giapponese che lo ha reso una leggenda vivente, sposando un nuovo progetto. D’altra parte il suo tempo in sella alla RC213V sembrava finito.

La sfida al bicampione del mondo Pecco Bagnaia, non sarà facile nemmeno nel piccolo team satellite Gresini Racing, ma quantomeno avrà una chance. Pecco, infatti, usufruirà delle ultime novità sfornate dal team factory, capitanato dalla triade Tardozzi – Ciabatti – Dall’Igna, mentre Marc salterà in sella ad una GP23. Si tratta, come si è capito già dai test svolti a Valencia, di un feeling sensazionale. Bastianini ha confessato che in alcuni punti della pista l’otto volte iridato era già il ducatista più veloce. In Honda, inoltre, si dovrà ricominciare da capo e si è puntato tutto su Luca Marini.

Il fratello minore di Valentino Rossi al posto di Marc Marquez in Honda? Esatto, forse solo nelle pellicole hollywoodiane avremmo potuto assistere ad una trama di questo tipo. La casa di Tokyo ha ristrutturato l’organico del progetto MotoGP con innesti mirati, avendo accolto anche l’esperto Zarco. Quest’ultimo avrà un ruolo importante nello sviluppo della moto, potendo sfruttare anche le nuove regole che penalizzeranno e Ducati.

Sarà, probabilmente, un campionato più aperto degli ultimi, anche grazie alle concessione che sono state riviste per consentire a Honda e Yamaha di tornare competitivi. La Ducati, con 8 moto in pista, è troppo più competitiva della concorrenza. Basti pensare che Bezzecchi sulla moto dello scorso anno ha ottenuto podi e vittorie a ripetizione, ridicolizzando anche in colleghi in sella a KTM e Aprilia.

La confessione di Bagnaia su Marquez e Valentino Rossi

Da prodotto dell’Academy di Valentino Rossi, i fan non si aspettavano che il torinese si fosse ispirato anche a Marc Marquez nella lotta con Jorge Martin. Il centauro piemontese ha piegato il collega del team Pramac con due belle prestazioni finali in Indonesia e in Spagna. Due vittorie che lo hanno legittimato campione, anche perché il rivale ha commesso errore di inesperienza ingiustificabili.

Il bicampione della MotoGP, in un’intervista ai canali ufficiali degli organizzatori del Motomondiale, ha ammesso che per trovare motivazione in questa annata, in due o tre occasioni ha ripensato a Valentino Rossi e Marc Marquez. “Negli ultimi 20 anni, solo Marc Marquez e Valentino Rossi hanno vinto il titolo due volte di seguito – ha ricordato Bagnaia – È stata una grande motivazione“. Nel 2023 ha iniziato alla grande ma il momento peggiore del campionato e della carriera di Pecco è arrivato a Barcellona.

Per sua fortuna uscì, praticamente, illeso da un incidente che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera. E’ tornato subito in sella, non accusando un contraccolpo psicologico fatale e vincendo il suo secondo riconoscimento iridato consecutivo in top class, nonostante il nuovo regolamento con le Sprint Race.