Charles Leclerc-Ferrari, quale sarà il futuro? Lui si lascia sfuggire la frase che lo inchioda

Si era parlato di un accordo oramai concluso tra Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari. Ecco cosa si è lasciato sfuggire con i fan il prodotto della FDA.

Il matrimonio tra Leclerc e la Ferrari è diventato uno dei temi caldi della ‘Silly Season’, come la definiscono gli inglesi. Un concetto che potrebbe riassumersi con le voci sui possibili movimenti all’interno della griglia di Formula 1. Di base il mercato 2024 è già stato definito, tuttavia il circus vola a velocità tali che già l’attenzione si è spostata al 2025.

I nodi principali riguardano 3 top driver in scadenza di contratto nel 2024. Da una parte c’è un Sergio Perez in versione aggancio disperato ad un paracadute a forma di lattina, e dall’altro lato c’è una Ferrari che sembra intenzionata a proseguire con l’attuale coppia. La verità è che nessuna delle due parti presenta delle valide alternative. Si tratta, infatti, di uno di quegli accordi che non prevede grandi tentazioni esterne.

Lewis Hamilton ha firmato con Mercedes un biennale che ha chiuso ogni spiraglio. George Russell sarà l’alfiere di punta del futuro e non è in discussione, nonostante una annata al di sotto delle aspettative. Max Verstappen e la Red Bull Racing sono una cosa sola, rendendo ancor più complessa la situazione in termini seconda guida. Chiunque dovesse calarsi nell’abitacolo della seconda RB, probabilmente, farebbe fatica a tenere il passo dell’olandese.

Con una McLaren al coperto con i due astri nascenti del circus, Norris e Piastri, c’è solo l’opzione Aston Martin che soltanto dal 2026 in avanti, probabilmente, diventerà una seria contendente per il titolo, grazie alle Power Unit Honda. L’Audi è un punto interrogativo, sempre in ottica cambio regolamentare, e a questo punto Leclerc e Sainz sembrano sempre più intenzionati a credere nel progetto targato Vasseur.

La confessione di Charles Leclerc

Il monegasco è un ragazzo molto schietto. Il suo rapporto con i fan lo ha esposto pure a rapine, ma il suo animo è gentile come potrete anche apprezzare dal video in alto, postato sul canale YouTube SharlesLegacy. Come sancito anche dalla didascalia del video, gli hanno chiesto del rinnovo del contratto. Secondo molti rumor, riportati sulle principali testate italiane, l’accordo poteva già essere considerato cosa fatta.

Si era parlato di un contratto sino al 2029. Assistito dal manager Nicolas Todt, il monegasco avrebbe potuto passare dai 25 milioni di euro attuali di guadagno a circa il doppio se dovesse poi restare sino alla scadenza naturale, quando avrebbe 31 anni. A quanto pare la firma non è stata ancora apposta, come ha confessato ad un tifoso il driver vincitore di 5 tappe in 5 stagioni al volante della Rossa.

E’ in discussione anche il rinnovo di Carlos Sainz, che ha fatto coppia con Charles nelle ultime tre annate, in scadenza anch’egli a fine 2024. In questo caso non vi dovrebbe essere una proposta di 5 anni, ma al massimo un biennale. In futuro lo spagnolo potrebbe anche legarsi con il team Audi, dati i rapporti molto positivi tra suo padre e la casa dei quattro anelli. I fan della Rossa dovranno ancora aspettare prima di poter brindare al rinnovo dei ferraristi.