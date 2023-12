Questa manovra che fai sempre ti costa caro: rischiate quasi 8.000 euro di multa

Quando si guida, occorre fare attenzione per non incappare in una multa pesante, e c’è una situazione in cui il rischio è davvero enorme.

Quella della multa è una paura che tutti gli automobilisti hanno, dal momento che può essere comminata per tanti tipi di infrazione. In base a ciò che ci dicono le statistiche, quella più frequente è ovviamente l’eccesso di velocità, una vera e propria manna dal cielo per i comuni che devono risanare i loro debiti, e che spesso, e ciò va sottolineato, posizionato degli autovelox in maniera sin troppo furba per multare i cittadini.

Poche settimane fa, in provincia di Padova, un autovelox da migliaia di multe è stato fatto saltare in aria da ignoti, stanchi di dover subire i soprusi delle giunte locali che non facevano altro che estorcere denaro agli automobilisti invece di rifare le strade o di agire seriamente per provare a migliorare la sicurezza stradale. Qualche giorno fa è avvenuto un episodio simile sempre in Veneto, ma in questo caso, la famosa macchinetta è stata rubata e portata via, ed attualmente non si sa chi è stato ad occuparsi del furto.

Tuttavia, a volte la multa viene fatta anche per altre tipologie di infrazioni, ed in questo caso c’è ben poco da fare per giustificare i colpevoli. Infatti, non è un mistero che in Italia siano davvero pochi coloro che rispettano al meglio le regole, visto che a volte, pur di risparmiare del tempo o di correre per i fatti nostri, si prendono dei rischi davvero assurdi. Sappiate che, in un caso particolare, il mancato rispetto delle leggi vi può costare carissimo, visto che c’è un tipo di sanzione pecuniaria che vi farà davvero male nel caso in cui la doveste prendere.

Multa, ecco l’errore che non devi commettere

Una delle manovre che può farci incappare nella multa più salata in assoluto è davvero quella da evitare per eccellenza, visto il suo alto tasso di pericolosità. Stiamo parlando dell’inversione ad U, che può costare sino a 7.953 euro se effettuata su autostrade, svincoli o incroci su strade extraurbane. In questo caso, la sanzione pecuniaria parte da 1.988 euro e può arrivare sino alla cifra indicata poco fa, che è davvero spaventosa.

Pagare una multa così elevata può essere un grande problema per chi non ha disponibilità economiche esagerate, ed è bene che vi atteniate al Codice della Strada se non vorrete avere problemi in tal senso. Inoltre, se la fate in prossimità di un’intersezione autostradale, o con visibilità limitata, vi costera da 318 a 1.272 euro, altre cifre altissime e che sarebbe meglio che spendeste per ben altre cose.

Purtroppo, l’inversione ad U in autostrada, anche se pare incredibile, l’abbiamo raccontata tante volte, spesso anche prima delle gallerie, manovre folli e che non hanno fondamenti logici. Evidentemente, ci sono persone che non tengono alla propria vita e che non si preoccupano neanche di quella altrui, e la nostra speranza e che mai e poi mai vi venga in mente di fare cose simili.