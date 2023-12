Sorpasso a destra in autostrada, quando si può fare? Ecco cosa dovete sapere

Il Codice della Strada vieta il sorpasso a destra, ma c’è una cosa che dovete sapere per ciò che riguarda l’autostrada. Ecco i dettagli.

Una delle manovre più effettuate in assoluto dagli automobilisti è quella del sorpasso, ed esso può avvenire in diversi modi. Di certo, la gran parte di noi viola le regole quando ne effettua uno, dal momento che siamo soliti, e questo è un grave errore, effettuarlo anche quando c’è la riga continua al centro, in alcune occasioni anche quando ce ne sono ben due, il che corrisponderebbe alla revoca della patente di guida.

Di certo, il sorpasso è una manovra che va fatta con grande attenzione, perché quando si è al volante ci vuole davvero poco per scatenare una tragedia, soprattutto quando c’è poco margine di errore e di azione. Uno dei grandi divieti previsti dal Codice della Strada è relativo al sorpasso a destra, che non va mai effettuato a meno che non vi siano dei casi specifici.

Superare a destra è infatti molto pericoloso, ma siamo certi del fatto che in pochi sappiate quando sia possibile effettuarli a destra. Per questo motivo, abbiamo cercato sul web quelle che erano le occasioni in cui ciò fosse consentito, e siamo rimasti sorpresi nel constatare quelle che sono le situazioni in cui ciò è permesso. Dunque, nelle seguenti situazioni, potete pensare di superare qualcuno a destra.

Sorpasso, ecco quando si può fare a destra

Sul sito web “Virgiliomotori.it“, è stata studiata una situazione molto interessante, ovvero quella relativa al sorpasso a destra in autostrada. Di regola, questa operazione è ovviamente vietata in casi normali, con le forze dell’ordine che potrebbero sottrarvi diversi punti oltre al comminarvi una multa molto salata nel caso in cui vi dovessero sorprendere nel compiere un’attività di questo tipo.

In particolare, la fonte sopracitata riporta i casi in cui, in base all’articolo 148 del Codice della Strada, il sorpasso a destra è consentito, ed ora li andremo ad elencare:

Se il conducente che si vuole superare ha già indicato la propria intenzione di svoltare a sinistra , o in una carreggiata a senso unico, intende fermarsi nella parte sinistra della strada, ed ha già dato il via a tale manovra;

, o in una carreggiata a senso unico, intende fermarsi nella parte sinistra della strada, ed ha già dato il via a tale manovra; Si può effettuare se si supera un tram che non circola in sede stradale riservata, in questo caso è possibile effettuare il sorpasso sulla destra quando la carreggiata che si trova alla destra del binario lo permette, ma anche quando la carreggiata è a senso unico, situazione nella quale il sorpasso può essere effettuato sia dal lato destro che da quello sinistro.

Per quello che riguarda l’autostrada, la situazione è meno chiara. Infatti, non si può superare a destra, ma è permesso il superamento. In sostanza, se sulla corsia di destra si marcia a velocità più elevata, si può passare chi è a sinistra, ma se ci troviamo sulla corsia dedicata ai sorpassi, non possiamo venirne fuori e metterci a destra per superare, per cui, fate attenzione in questi casi.