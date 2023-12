Jorge Lorenzo, offerta Ducati in MotoGP: fan sconvolti dalla notizia

Durante la sua carriera, Jorge Lorenzo è transitato anche in Ducati, ma non ha avuto molta fortuna. Ora c’è una novità che ha del clamoroso.

Quello di Jorge Lorenzo è il profilo di un campione assoluto, che nel corso della sua carriera ha fatto la storia della MotoGP. Il maiorchino ha vinto cinque titoli mondiali, tre dei quali in top class, divenendo uno dei simboli della Yamaha. Con la casa di Iwata, il rider iberico ha portato a casa i titoli nel 2010, nel 2012 e nel molto discusso 2015, quando piegò Valentino Rossi completando la sua rimonta in classifica nel turbolento finale di Valencia. Tralasciando questa pagina, sulla quale ognuno ha la propria idea, non si può negare quanto questo pilota sia stato importante per il mondo delle due ruote, ed il suo ritiro è stato una grande perdita.

Dopo l’addio alla Yamaha, maturato alla fine del 2015, Lorenzo ha deciso di legarsi alla Ducati per due anni, facendo una fatica estrema nel 2017, anno in cui il compagno di squadra Andrea Dovizioso contese il titolo sino al gran finale di Valencia alla Honda di Marc Marquez, che però si confermò sul tetto del mondo. Jorge vinse poi ben tre gare nel 2018, quando però era ormai stato ufficializzato il suo addio alla casa di Borgo Panigale.

All’epoca, la Ducati aveva iniziato il suo percorso verso il vertice della MotoGP, ma con lo spagnolo le tempistiche furono sbagliate in tutto e per tutto. Jorge passò alla Honda per il 2019 ma ebbe una stagione terribile, senza mai lottare per le prime posizioni ed incappando in gravi infortuni. Questo mix di fattori lo portarono al ritiro dalla MotoGP, con tanti rimpianti per una fase finale di carriera che sarebbe potuta essere ben diversa.

Lorenzo, ecco l’ultimo aggiornamento sulla Ducati

Uno dei più grandi talenti di Jorge Lorenzo è sempre stato quello dello sviluppo della moto, grazie a delle qualità tecniche di altissimo livello. Senza dubbio, il maiorchino è stato fondamentale nella crescita della Ducati, ed in un’intervista riportata da “Todo Circuito“, ha rivelato alcuni aspetti interessanti, approvando anche l’arrivo di Marc Marquez alla casa emiliana in chiave 2024.

Ecco le sue parole: “L’arrivo di Marquez è una grandissima notizia per la Ducati, perché avranno il meglio di questo sport praticamente a costo zero. Tuttavia, c’è anche un problema non da poco, perché non tutti i manager della Ducati sono a favore di Marc. Gigi Dall’Igna è uno dei favorevoli, lui vuole i migliori piloti ed approva il suo arrivo, ma gli altri non la pensano come lui“.

Dopo questa bella frecciata al management della casa di Borgo Panigale, Lorenzo ha rivelato le offerte ricevute in passato: “Ho avuto la possibilità di tornare a correre con la Ducati due volte, ma ho risposto di no, ciò accadde alla fine del 2019 ed un’altra volta a metà del 2020, ed un’offerta mi arrivò anche dal team Pramac, ho deciso di continuare a godermi la mia vita senza la costante pressione che si ha quando uno è un pilota da corsa“.