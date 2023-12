Marquez contro Valentino Rossi? Stavolta parla uno dei fratelli: ecco come stanno le cose

La rivalità che c’è stata tra Marc Marquez e Valentino Rossi è ben nota, ed ora arrivano delle parole clamorose su questa sfida.

La MotoGP ha perso un gran quantitativo di appeal da quando, il 14 di novembre del 2021, Valentino Rossi ha deciso di appendere il casco al chiodo. Il problema della top class è stata la perdita di tutti questi campioni in pochi anni, con anche Marc Marquez che nell’ultimo triennio, tra i gravi infortuni ed il crollo tecnico della Honda non ha mai avuto la possibilità di mettersi seriamente in mostra. Un personaggio come il nativo di Cervera deve stare al top in ogni caso, ed il prossimo anno avrà la sua occasione d’oro, visto il passaggio alla Ducati del Gresini Racing.

Il battesimo del fuoco sulla Desmosedici GP23 è avvenuto due settimane fa esatte a Valencia, con gli altri piloti della Ducati che hanno già evidenziato il suo grande potenziale. Lo stesso Valentino Rossi, in un’intervista recente, ha affermato che Marc su una moto così forte sarà molto pericoloso, e che da parte dei suoi piloti, quelli del Mooney VR46 Racing Team, servirà grande attenzione.

Di certo, l’arrivo di Marquez in Ducati può aggiungere quell’emozione e quello spettacolo che la MotoGP ha perduto in questi anni, anche dal punto di vista della personalità di chi va in pista. Il nativo di Cervera dovrà sicuramente trovare il feeling giusto con una moto così diversa, ma il primo impatto è stato a dir poco positivo, per un campione che ha superato i 30 anni ma che ha ancora tanta fame di vittorie.

Marquez, ecco le parole sulla sfida con Valentino Rossi

L’esperienza di Valentino Rossi fu tutt’altro che positiva in Ducati, in quel biennio 2011-2012 che, a causa di un mezzo tecnico poco competitivo, lo vide chiudere sul podio solo in occasioni sporadiche. Marc Marquez spera di avere più fortuna pur non guidando la moto ufficiale, con il Gresini Racing che in questi anni ha dimostrato di poter vincere e di potersela sempre giocare per quelle che sono le posizioni migliori in assoluto.

Di certo, la sfida tra Marc e Valentino Rossi, in passato, è stata molto intensa, ed è particolare pensare che in pista ci siano anche i loro fratelli. Alex sarà il compagno di Marc nel team di Nadia Padovani, mentre Luca Marini andrà a sostituire il #93 sulla Honda ufficiale. Intervistato da “Moto.it“, Alex ha parlato del rapporto con il rider italiano e di quello che è il pensiero sui loro fratelli.

Ecco le sue parole: “Ho un rapporto di reciproco rispetto con Luca Marini, ma se devo essere onesto, non abbiamo mai parlato dei nostri fratelli. Di certo, essere il fratello di Marc non è stato facile all’inizio della mia carriera, perché tutti mi identificavano per la parentela con il campione della MotoGP, ma poi, quando anche io ho vinto due mondiali, sono riuscito a farmi conoscere per quello che sono. Però nulla può cambiare il fatto che io sia il fratello del campione Marc Marquez“.