Lancia, arriva la nuova Ypsilon: ecco lo scatto che fa sognare i fan

La Lancia è pronta per svelare le forme della nuova Ypsilon, che arriverà nel 2024. Dopo tanta attesa, c’è finalmente la foto del muletto.

Il 2024 sarà un grande anno per il gruppo Stellantis, che andrà a lanciare una serie di grandi novità, con i marchi italiani sugli scudi. Infatti, la Fiat svelerà al mondo la nuova Panda elettrica, l’Alfa Romeo il proprio B-SUV ad emissioni zero, mentre la Lancia presenterà la nuova Ypsilon, ed anche in questo caso, parleremo di una versione full electric, anche se in seguito sarà disponibile anche quella dotata del motore a combustione interna ibrido.

Per la casa di Torino si tratterà dell’inizio del piano decennale di rilancio, voluto fortemente dal gruppo Stellantis, che si baserà sull’uscita di un nuovo modello ogni due anni. Due anni dopo la Ypsilon arriverà la Gamma, che sarà la nuova ammiraglia, per poi lasciare spazio alla Delta nel 2028. A questo punto, andiamo a vedere le ultime novità relative alla nuova Lancia Ypsilon.

Lancia, ecco la nuova Ypsilon in livrea camuffata

Dopo mesi di grandi attese, ci sono finalmente alcune immagini inedite della nuova Lancia Ypsilon, che guiderà il piano di rilancio della casa di Torino. Sul sito web “Motor1.com” ad anche su Twitter, è apparso questo scatto che dà modo di capire come sarà la nuova vettura, che di certo stupisce sin da subito per le sue linee, anche se la livrea camuffata non permette di carpirne al meglio i segreti.

L’assetto pare essere molto più classico rispetto a quella che conosciamo oggi, con delle somiglianze notevoli con vetture come la Opel Corsa e la Peugeot 208, altri prodotti del gruppo Stellantis. Secondo quanto si può capire da questa immagine, verrà ripresa la sottile firma luminosa frontale, con i gruppi ottici a sviluppo orizzontale, caratteristiche che si erano viste sulla Pu+Ra, la Concept Car svelata qualche tempo fa.

Con molta curiosità, scopriamo una sorta di terzo volume al posteriore, quasi a suggerire che la nuova Lancia Ypsilon sarà una sorta di Hatchback dal punto di vista della carrozzeria. Le luci posteriori sembrano essere di disegno circolare, cosa che andrebbe, anche in questo caso, a riprendere quelle della concept sopracitata. Ovviamente, si tratta ancora solo di un muletto, per cui potrebbero esserci delle differenze nel modello definitivo.

Il debutto ufficiale della nuova Ypsilon è previsto per febbraio prossimo, in quel di Milano, in un evento che sarà sicuramente molto seguito dagli appassionati. Per chi non lo ricordasse, si tratterà della prima vettura elettrica della casa di Torino, che però darà anche la possibilità di scelta ai clienti, che potranno optare anche per la versione dotata del motore termico.

In questo caso, parliamo di un 1.2 turbo a benzina da ben 136 cavalli di potenza massima, gli stessi della Fiat 600 Hybrid e della Jeep Avenger, con tecnologia Mild Hybrid. Il power-train della Ypsilon sarà lo stesso della 600e, con 156 cavalli di potenza massima ed una batteria da 54 kWh, con 400 km di autonomia tra una carica e l’altra, dati sicuramente soddisfacenti in attesa degli sviluppi futuri.