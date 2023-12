Biaggi, pesante “accusa” a Valentino Rossi: il gesto inaspettato del Dottore

Max Biaggi e Valentino Rossi hanno esaltato i fan della MotoGP per la loro rivalità, ed oggi ci sono ancora polemiche. Ecco i dettagli.

La MotoGP vive oggi un periodo di difficoltà, nel quale è evidente che manchi qualcosa, e non solo in termini di talento assoluto, dal momento che i piloti che vi gareggiano sono molto forti e competitivi. Ciò che manca sono le personalità di chi va in pista, in termini di atteggiamento che c’è anche una volta tolto il casco, e quelle rivalità che hanno contraddistinto la top class per anni ed anni, come quella tra Valentino Rossi e Max Biaggi.

Questi due si sono odiati per tantissimi anni all’inizio degli anni Duemila, nel momento in cui la classe 500 assunse la denominazione MotoGP. Di certo, quel confronto vide il pilota di Tavullia vincere a mani basse, anche se Biaggi, di soddisfazioni, se ne tolse comunque parecchie. Oltre ai 4 titoli mondiali ottenuti in classe 250 con Aprilia ed Honda, il rider capitolino trionfò con la casa di Noale anche in Superbike, con quei due pazzeschi titoli che portò a casa nel 2010 e nel 2012.

Di certo, una sfida come quella che c’è stata tra Biaggi e Valentino Rossi non la vedremo più in classe regina, ma con quella intensità, è difficile trovare qualcosa di simile nello sport in assoluto. Tra i due non c’è mai stato un bel rapporto, con gli insulti che volavano a mezzo stampa che sono rimasti nella storia, scene che oggi è impossibile anche solo pensare. Nelle ultime ore, il rider romano ha parlato di un episodio che, senza alcun dubbio, farà discutere gli appassionati delle due ruote.

MotoGP, Biaggi attacca Valentino Rossi

La MotoGP è ora in vacanza e c’è tanto spazio per riflettere sul passato, e sulle colonne del “Corriere della Sera“, è apparsa un’interessante intervista a Max Biaggi, il quale ha parlato della rivalità che c’è stata con Valentino Rossi. Oltre alle frasi che parlano di un rapporto che non è mai sbocciato in amicizia, il “Corsaro” è tornato su un episodio del 2017, che si verificò a seguito di un brutto incidente che lo costrinse ad un ricovero in ospedale.

Ecco le sue parole: “Al giorno d’oggi, c’è un rapporto normale, ci salutiamo ma poco più. Non si può certo parlare di amicizia, perché non si è mai fatto nulla per crearne una con lui. Tuttavia, c’è un episodio di tanto tempo fa che ricordo molto bene, nel quale io ebbi un brutto incidente che mi costrinse a stare fermo a lungo, e ad essere ricoverato in ospedale per diversi giorni“.

Biaggi ha poi specificato cosa accadde: “Mi ricordo di aver ricevuto messaggi e telefonate da parte di tutti in MotoGP e non solo, ma niente da Valentino Rossi. Tuttavia, non ho nessun rimpianto. Ripensando a quando gareggiavamo e si litigava molto spesso, penso che eravamo due idioti che si facevano la guerra tramite la stampa, invece di provare a chiarirci di persona come avremmo dovuto fare“.