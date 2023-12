Audi, arriva il nuovo capolavoro: ecco la belva che fa impazzire i fan

L’Audi sta testando un nuovo gioiello, che è pronto per fare il proprio debutto. Andiamo a scoprire quelli che sono i suoi segreti.

Il marchio Audi è in procinto di portare al debutto un grande quantitativo di novità per il prossimo futuro, con i fan che sono in grande attesa. Di certo, per i puristi non sarà facile accettare le decisioni della casa di Ingolstadt, che dal 2026 in avanti produrrà solo auto elettriche, in modo da arrivare ben preparata al fatidico 2035, anno in cui sarà bloccata la vendita dei motori termici.

Le uniche auto dotate di un motore a combustione che saranno in vendita saranno quelle della serie sportiva e più costosa RS, che avranno una piattaforma a loro dedicata che verrà svelata a breve. Nel frattempo, l’Audi sta lavorando ad un nuovo modello che sarà ancora dotato del motore termico, ma che prepara comunque dei grandi cambiamenti.

Audi, ecco i test della nuova S5 Sportback

Il 2024 sarà un anno molto importante per l’Audi, che andrà a portare al debutto la nuova S5 Sportback. Da quello che emerge, questo gioiellino ad alte prestazioni verrà svelato verso la metà della prossima annata, e si parla di un possibile arrivo nelle concessionarie nel 2025. Una delle più clamorose novità sarà legata al nome, visto che uno dei più famosi sparirà dalla circolazione per far spazio all’A5.

Infatti, non ci sarà più la A4, con l’A5 che sarà estesa per sostituirla, così come farà per le sue derivate. La casa di Ingolstadt ha preso una decisione forte in tal senso, dal momento che l’A4 è uno dei simboli di questo costruttore, che sta cambiando in tutto e per tutto in quest’ultimo periodo. Sul canale YouTube “CarSpyMedia“, sono apparse le prime immagini della nuova S5 Sportback, che effettua dei test sul tracciato del Nurburgring Nordschleife.

Per quello che riguarda la carrozzeria, non si scopre nulla di particolare. Infatti, la livrea camouflage è stata realizzata perfettamente e non lascia osservare troppi particolari, ma le linee sono quelle classiche da berlina-coupé, ed è molto filante e dalle caratteristiche sportive, come suggerisce il nome stesso. Secondo quanto emerge, sarà anche l’unica versione a 3 volumi di questo tipo di vettura, visto che l’A4 berlina non avrà una sostituta vera e propria.

Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, la nuova Audi S5 Sportback potrebbe abbandonare il motore 3.0 V6 TDI da 341 cavalli, ovvero la versione a gasolio. Essa potrebbe lasciare spazio ad un benzina Mild Hybrid, che andrebbe a contenere in maniera non indifferente i consumi, e che aumenta anche leggermente la potenza e lo scatto quando si è in fase di accelerazione.

Non ci sono dubbi sul fatto che verrà confermata la trazione integrale, così come il cambio automatico tiptronic ad otto rapporti. Per quello che riguarda il suo arrivo sul mercato, dovrebbe essere presentata nella seconda parte del 2024 per quello che riguarda la versione S5, che però potrebbe arrivare in concessionaria solo nel 2025. C’è da dire che le sue forme e la potenza che andrà ad esprimere tiene tutti con il fiato sospeso.