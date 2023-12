La Maserati svela un nuovo SUV mostruoso: ecco le sue forme

Il marchio Maserati si è da anni lanciato nella produzione di SUV, ed ora è arrivata una grande novità che esalta i fan. Ecco i dettagli.

Il mondo delle quattro ruote segue con attenzione tutte le grandi novità che i marchi stanno presentando, nonostante la grave fase di crisi che contraddistingue il settore automotive. Dal canto suo, la Maserati ha confermato in questi giorni il grande impegno nel segmento dei SUV, nel quale si è lanciata diverso tempo fa con l’unveiling della Levante, per poi far spazio anche alla Grecale.

Rispetto al passato, la casa del Tridente si sta adeguando al mercato, ed infatti i suoi progetti sono attorno ai crossover ed ai veicoli ad emissioni zero, con l’obiettivo di realizzarne sempre di più in chiave futura. Per chi non lo sapesse, il marchio modenese è di proprietà del gruppo Stellantis, che entro il 2030 vuole vendere solo auto elettriche in Europa, ma vedremo se un brand di lusso e che realizza supercar come questo verrà risparmiato o meno.

Detto questo, la Maserati ha tolto i veli ad un nuovo gioiello in queste ultime ore, che di sicuro farà innamorare gli appassionati. Infatti, le novità sono parecchie e si ispira anche ad uno speciale allestimento, che gli ha fornito quel tocco di sportività in più. Per il momento non è stato reso noto il suo prezzo, mentre sappiamo che è già praticamente disponibile sul mercato.

Maserati, scopriamo la nuova Grecale Tempesta

Realizzata in soli 100 esemplari per il mercato italiano, la Maserati ha svelato al mondo la nuova Grecale Tempesta, che si ispira alla GT, ma che mantiene intatte le sembianze e l’anima da SUV. Esso è già disponibile sul mercato, e viene assemblato in 50 pezzi con vernice metallizzata Nero Tempesta ed anche altre livree, come il Bianco, il Blu Intenso ed il Grigio Lava.

Come detto, si basa sull’allestimento GT, ed è spinta da un motore 2 litri turbo a benzina Mild Hybrid da 250 o da 300 cavalli, con ben 450 Nm di coppia massima. La trazione è integrale e permanente con cambio automatico ad 8 marce. Rispetto alla GT ci sono comunque delle differenze non di poco conto, come i nuovi cerchi in lega da 21″ che sono stati fatti ad hoc per questo modello in particolare.

Inoltre, si aggiunge anche il differenziale autobloccante LSD, l’estremità dei terminali di scarico che ora è in nero anodizzato,la finitura nera del Daylight Opening, ma anche il sistema di allarme volumetrico, le sospensioni adattive Skyhook, così come la pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato, le pinze dei freni verniciate in rosso e nero ed anche la telecamera panoramica da 360 gradi. Inoltre, per completare la lista dei comfort, si aggiungono anche i vetri posteriori oscurati.

La Maserati, con questo gioiello, ha fatto una perfetta sintesi tra sportività ed eleganza, ovvero quelli che sono sempre stati dei tratti distintivi del proprio DNA. La velocità massima di questo gioiellino si attesta sui 240 km/h, con 5,6 secondi di tempo che trascorrono per passare da 0 a 100 km/h. Secondo quanto emerso sino ad ora, non verrà realizzata la versione Folgore, ma ci saranno aggiornamenti.