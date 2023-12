Una Ferrari da urlo viene dipinta nel peggiore dei modi: guardate cosa accade alla fine

La Ferrari 296 GTB è un capolavoro molto recente, ma questo modello non era stato dipinto al meglio. Ecco perché poi è cambiato tutto.

Il marchio Ferrari è da sempre costruttore di vetture epiche, che fanno la storia delle quattro ruote. Il 2023 che si sta per chiudere sarà potenzialmente un successo migliore dello scorso anno, quando fu sfiorato il miliardo di euro di utile netto. Le proiezioni, infatti, parlano di costante crescita, con il prezzo delle azioni che ha toccato i massimi storici, e le cose che vanno sempre meglio.

Di certo, c’è sempre quel neo che riguarda il mondo della F1, mentre il motorsport una soddisfazione l’ha comunque regalata, dal momento che la 499P Hypercar si è portata a casa la 24 ore di Le Mans, con una prova di forza a dir poco eccezionale. La vettura di Maranello ha inorgoglito i cuori dei tifosi, che ora devono prepararsi ad un evento che, con ogni probabilità, non farà proprio fare i salti di gioia.

Infatti, tra due anni esatti farà il proprio esordio la prima Ferrari elettrica della storia, che sarà dotata di un sistema rivoluzionario secondo ciò che si dice, e di tecnologie all’avanguardia e mai utilizzate da nessuno. A questo punto, vi andiamo a raccontare una storia davvero incredibile, che riguarda un modello molto recente, sul quale però non è stato realizzato un lavoro perfetto. Ecco tutti i dettagli.

Ferrari, guardate cosa succede alla splendida 296 GTB

Sul celebre canale YouTube “AMMO NYC“, famoso per gli splendidi car wash che sono in grado di rimettere al mondo delle vetture che sembrano ormai destinate allo sfascio, è apparso un video in cui si interviene su una Ferrari 296 GTB, che nella descrizione viene definita una vettura da 500.000 dollari, evidentemente per la speciale livrea verde di cui è dotata.

La vettura in questione viene mostrata con varie imperfezioni a livello della sua colorazione, con la carrozzeria che presenta diverse problematiche. A quel punto, una volta resi noti i problemi, il team di addetti si è concentrato sulla messa a nudo della 296 GTB, che con una serie di prodotti speciali e di un lavoro certosino è riuscito a portarla ad uno stato di perfezione assoluta, come vi accorgerete alla fine del video.

La Ferrari 296 GTB è una vettura sportiva a motore centrale, che è entrata in produzione a partire dal 2021, andando a prendere il posto nella gamma della F8 Tributo. Su quest’auto debutta il motore F163, ovvero un V6 biturbo da 3,0 litri, che è stato accoppiato ad un motore elettrico. Il motore termico sprigiona la potenza di 663 cavalli, che sommati ai 167 della parte elettrica portano la spinta massima a quota 830 cavalli.

Si tratta di una vera e propria astronave, con velocità massima di 330 km/h e scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in appena 2,9 secondi. Di certo, una vettura di questo tipo deve essere al top da tutti i punti di vista, ed ora non vi resta altro da fare se non godervi questo strepitoso intervento degli esperti americani. Andiamo a vedere come è tornata al top.