Auto, come pulire la tappezzeria: ecco qualche trucco per farla sembrare sempre nuova

L’auto è un concentrato di tanti differenti aspetti, ed ora andremo a vedere come tenere pulita la tappezzeria. Ecco cosa dovete sapere.

Oggi vi parleremo di un aspetto molto delicato che riguarda la vostra auto, ovvero la pulizia dei sedili. Si tratta di un’operazione che in tanti amano fare da soli, ma ci sono delle procedure ben precise da seguire per evitare che ci siano dei problemi e di lasciare gli aloni. Per chi è più pigro, è consigliato recarsi presso gli autolavaggi, dove con pochi soldi avrete una macchina lucida e pulita.

Tuttavia, quella di effettuare un lavaggio fai-da-te è una vera e propria passione, e vi garantiamo che tutti potrete farlo senza troppe difficoltà. Proprio per questo, abbiamo pensato di passarvi alcuni consigli utili su come poter pulire la tappezzeria della vostra auto, ed in pochi minuti avrete una vettura del tutto nuova, ma dovrete essere molto precisi.

Auto, ecco il modo perfetto per pulire la tappezzeria

Sul sito web “puntopro.it“, è stata illustrata la modalità migliore per pulire la tappezzeria dell’auto, ovvero una delle cose che si sporca più facilmente. Infatti, capita spesso di mangiare a bordo della propria vettura o di bere, ma anche, banalmente, di sporcare quando si entra con i piedi bagnati, soprattutto in un periodo come questo nel quale alle scarpe si attaccano le foglie cadute dagli alberi, insieme a tanti altri fattori che non aiutano l’igiene massimo.

A tal proposito, che ama pulire la propria auto senza portarla da chi lo fa come professione, potrebbe seguire i nostri consigli per farlo senza problemi. Prima di tutto, andremo a vedere come operare al meglio nella zona dei sedili, con il bicarbonato che può essere una grande soluzione. Prima di usarlo però, è bene adoperare l’aspirapolvere, togliendo le briciole ed i vari residui di sporco.

In seguito, è bene mescolare assieme sapone liquido e bicarbonato, e state tranquilli, dal momento che essi possono essere utilizzati senza danneggiare i rivestimenti. Il sapone eliminerà tutti i segni di grasso ed andrà a dare una bella rinfrescata ai sedili, mentre il bicarbonato porterà via tutti i batteri ed i cattivi odori, in modo da completare al meglio questa operazione di pulizia. In seguito, abbassate i finestrini per far asciugare il tutto.

Inoltre, è molto importante capire come pulire sotto i sedili, e la prima cosa da fare è di rimuovere i tappetini. Per pulire al meglio, è consigliato utilizzare un pennello a setole dure, in modo da spazzare via tutte le briciole che restano in zona. Tutto ciò va poi raccolto con l’aspirapolvere, e ricordatevi che per pulire sotto i sedili dovete farlo da davanti e non da dietro.

Una curiosità interessante riguarda la pulizia completa dei sedili in pelle e non in tessuto, perché dovete sapere che la procedura è del tutto diversa. Infatti, dovete usare un batuffolo impregnato di latte detergente per il viso, passandolo in modo delicato sulla macchia da eliminare. In seguito, lucidate bene la zona con un panno realizzato in microfibra, ed il gioco sarà fatto.