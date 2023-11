MotoGP, Test Valencia: Vinales chiude al top, ecco com’è andata a Marquez

La MotoGP ha concluso i test in quel di Valencia, dove il miglior tempo è andato a Maverick Vinales. Andiamo a scoprire com’è andata.

Dopo una stagione molto intensa, la MotoGP e tutta la sua carovana possono finalmente andare in vacanza. In quel di Valencia è terminato il giorno di test con il miglior tempo dell’Aprilia di Maverick Vinales, che ha girato in 1’29”253. Lo spagnolo della casa di Noale ha voluto chiudere in bellezza una stagione molto complicata, che ancora una volta non lo ha visto vincere nemmeno una corsa. Inoltre, Vinales è stato anche l’uomo che ha girato più di tutti, segno che si è trovato molto bene in questa giornata.

Al secondo posto si è piazzata la KTM di Brad Binder, il quale si è fermato a soli 28 millesimi dal battistrada. Il rider sudafricano ha girato molto nel finale avvicinando il miglior tempo, ma non è riuscito a strappare il primato a Vinales che si gode così una leadership che comunque non conta poi tanto. Terza posizione per la Ducati di Marco Bezzecchi, sulla Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team.

Fa strano, in una MotoGP dominata in maniera così netta dalla Ducati, non vedere una moto della casa di Borgo Panigale davanti a tutti, ma Davide Tardozzi ha fatto sapere che la prestazione non è mai stata cercata. Ovviamente, la grande curiosità era legata alle performance di Marc Marquez, che ha fatto il suo debutto assoluto sulla Desmosedici. Andiamo a vedere come è andata.

MotoGP, Marquez subito aggressivo sulla Ducati

La MotoGP ha seguito in quel di Valencia il debutto di Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing, e per chi avesse dei dubbi su questa partnership, una netta risposta è arrivata dopo poche ore. Lo spagnolo ha sorriso dopo il primo run in pista ed ha chiuso con il quarto tempo, a soli 171 millesimi dal battistrada. Inoltre, il nativo di Cervera è stato molto attivo e si è dimostrato subito a proprio agio su una moto del tutto diversa dalla Honda, a conferma del fatto che sarà sicuramente della partita per dire la sua il prossimo anno.

L’attenzione è stata quasi tutta su di lui, ed ora Marc sa che avrà una grande possibilità in chiave futura. Quinto posto per l’Aprilia di Raul Fernandez che è stato tra i più attivi di giornata, seguito da Alex Marquez e da Fabio Di Giannantonio. Quest’ultimo ha esordito nel Mooney VR46 Racing Team, dove sostituisce Luca Marini, ed ha subito fatto vedere delle buone cose, girando parecchio.

Ottava posizione per Enea Bastianini, che ha preceduto Jack Miller e Marini, il quale ha completato la top tenendo dietro Pecco Bagnaia. Il campione del mondo della MotoGP non ha mai forzato e si è limitato a raccogliere dati, chiudendo dietro la prima Honda, che ha girato con un’aerodinamica a dir poco stravolta. Dodicesima la prima delle Yamaha, che è quella di Fabio Quartararo, il quale spera che il prossimo anno avrà una moto migliore.