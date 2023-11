MotoGP GP Valencia, Sprint Race: Martin domina e tiene aperto il mondiale

La Sprint Race di Valencia della MotoGP va ad Jorge Martin, che si conferma il re del sabato. Solo quinto Bagnaia, mondiale ancora aperto.

Contro Jorge Martin non c’è stato nulla da fare nell’ultima Sprint Race della stagione di MotoGP targata 2023. Infatti, lo spagnolo di casa Ducati Pramac si è messo così a -14 da Pecco Bagnaia, che non è andato oltre il quinto posto. Dopo essere partito dalla seconda piazza, dal campione del mondo ci si aspettava molto di più, ma evidentemente la scelta della gomma Media al posteriore non ha giocato a suo favore.

A pagare è stata quella delle Morbide, montate da chi era davanti a lui. Il secondo posto è andato alla KTM di Brad Binder che ha preceduto Marc Marquez, che con la Honda ha confermato le aspettative. Su questa pista, la leggenda della MotoGP riesce a fare la differenza, e domani avrà l’occasione per concludere al meglio la sua esperienza con la casa dell’Ala Dorata, anche se non sarà facile giocarsela con i migliori.

Il quarto posto è stato appannaggio di Maverick Vinales, il quale era partito dalla pole position, ma che non ha mai avuto ritmo per competere. Dietro di lui chiudono Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, con Marco Bezzecchi che è giunto ottavo davanti ad Alex Marquez, il quale ha chiuso la zona punti. La top ten è stata completata da Johann Zarco ed Augusto Fernandez.

MotoGP, gara perfetta di Martin che ci crede ancora

Match point per Pecco Bagnaia in quel di Valencia, dove la MotoGP disputa la sua ultima Sprint Race stagionale. In pole position c’è l’Aprilia di Maverick Vinales, con il campione del mondo al suo fianco. Pecco azzecca un grande scatto e va al comando, ma la gioia è effimera, visto che il rider iberico si infila subito davanti poche curve dopo. Non facile il primo giro di Bagnaia, che viene poi superato anche da Jorge Martin, Brad Binder e Marc Marquez, i quali sembrano avere un passo differente e provano ad allungare.

Parte un bel duello tra Pecco e Fabio Quartararo, che però dopo pochi giri cade rischiando di eliminare il suo ex rivale, che riesce così a prendersi qualche momento per respirare. Intensa la lotta al vertice con Binder e Martin che pressano Vinales, mentre Pecco cerca di ricucire il gap con Marquez. Binder rompe gli induci e vola in testa con una grande staccata, e poi tocca anche a Martin che va a caccia della testa della corsa.

Non ci mette molto il rider di casa Ducati Pramac, che si prende il primo posto sverniciando anche Binder. Il campione del mondo della MotoGP inizia però a trovare un bel passo e ad avvicinarsi a Vinales, che dopo un inizio esplosivo è letteralmente crollato. Tuttavia, nel finale non c’è niente da fare per dar battaglia con il campione che non ha mai trovato ritmo con la gomma Media al posteriore. Martin si mette a -14 e tiene aperto un campionato che si deciderà tra poche ore. Alle 15 di domani la partenza della gara.