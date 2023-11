Moto3 GP Valencia, Gara: Sasaki si impone, notte fonda per gli italiani

La stagione della Moto3 si conclude con il successo di Ayumu Sasaki, che beffa Alonso ed Ortolà. Molto indietro il campione Masia.

Il 2023 della Moto3 è andato in archivio in quel di Valencia, dove lo spettacolo, come al solito, non è di certo mancato. Ayumu Sasaki è tornato alla vittoria e si forgia del titolo di vice-campione del mondo, in una stagione che sicuramente lo vedrà chiudere con tanti rimpianti. Il rider giapponese ha battuto David Alonso ed Ivan Ortolà, che nel finale le hanno provate tutte per batterlo.

Sicuramente deluso Collin Veijer, che dopo aver ottenuto la pole position ha chiuso solo quarto, al termine di una gara a lungo condotta in testa. Deniz Oncu è giunto quinto davanti ad José Antonio Rueda, mentre Joel Kelso si è preso il settimo posto. Ottavo Daniel Holgado, sicuramente la delusione della seconda parte di campionato, davanti ad David Munoz e Ryusei Yamanaka che ha completato la top ten. Il già campione della Moto3 Jaume Masia non è andato oltre il 13esimo posto.

Moto3, Sasaki gestisce al meglio un finale splendido

La stagione della Moto3 si conclude, come di consueto, in quel di Valencia, dove quest’anno si arriva con il mondiale già assegnato. Infatti, Jaume Masia ha chiuso i conti lo scorso week-end in Qatar, nel quale ha compiuto un lavoro perfetto, andando così a coronare una seconda parte di stagione da fenomeno assoluto. La pole position di Valencia l’ha portata a casa Collin Veijer, che nel corso di questo fine settimana ha disputato un lavoro eccelso, dominando la scena sin dalle libere.

La gara è molto tranquilla nella sua prima parte, con Veijer che scatta forte e guida il gruppo, seguito da Ayumu Sasaki e Deniz Oncu, sicuramente molto delusi da un finale di stagione che non è stato all’altezza delle aspettative. Tra i protagonisti manca proprio Masia, che non ha mai avuto il ritmo in questo fine settimana e che ha sempre faticato sulla pista di Valencia, che per lui è anche quella di casa essendo nato a pochi chilometri da qui.

La domenica del neo-campione del mondo della Moto3 lo vede impegnato nelle retrovie, quasi come se fosse una passerella per godersi quanto ottenuto. Veijer deve guardarsi anche da David Alonso che vuole chiudere in bellezza una grande annata, a caccia di una vittoria che è possibile su questa pista. Le cose iniziano a cambiare per Vejer a 5 giri dalla fine, quando Sasaki ed Ivan Ortolà gli strappano la testa della gara. Anche Alonso si libera di un Veijer che pare andare in difficoltà, con una battaglia che diventa a 4 visto che Oncu perde il ritmo giusto per competere con i rivali.

Il finale è molto spettacolare, con Sasaki che deve difendersi all’ultima curva dall’assalto di Ortolà. Il rider iberico non riesce però a trovare lo spunto necessario e si deve così accontentare della terza posizione, con Sasaki che così interrompe la striscia di secondi posti e torna al top. Alonso si infila secondo beffando un Ortolà che sicuramente sarà molto deluso, così come Vejer che non fa meglio di un quarto posto.