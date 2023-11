Moto2 e Moto3 GP Qatar, Gare: Aldeguer vince, Masia campione del mondo

La Moto2 in Qatar ha visto vincere Fermin Aldeguer, ma la scena è tutta per Jaume Masia che vince il titolo della Moto3.

In Qatar si sono disputate le penultime gare stagionali della Moto2 e della Moto3, ed entrambe le categorie arriveranno a Valencia con i mondiali già decisi. Infatti, Pedro Acosta ha già vinto quello della classe di mezzo nella tappa di Sepang, ed è ormai pronto per passare in MotoGP, dove correrà nel 2024 con la KTM del team GasGas, dove è pronto a dare spettacolo.

In quel di Losail si è chiuso anche il discorso iridato che riguarda la Moto3, con Jaume Masia che ha vinto la gara mettendo anche le mani sul mondiale. In molti si aspettavano che questa classe si decidesse nel gran finale previsto in terra spagnola, ma le cose sono andate in maniera ben diversa, con il rider iberico che ha confermato il dominio dei piloti di questo paese in tale categoria. Andiamo a vedere come sono andate le cose in Moto2 ed in Moto3.

Moto2, altra perla di Fermin Aldeguer

La Moto2 ha disputato la sua penultima tappa in quel di Losail, dove a vincere è stato ancora una volta Fermin Aldeguer. In sella alla moto del team di Luca Boscoscurso, il giovane spagnolo ha infilato la terza vittoria consecutiva, la quarta di questa stagione, e non poteva esserci nulla di meglio per un ragazzo che è in lizza per una sella in MotoGP. Infatti, Aldeguer è il candidato numero 1 per sostituire Luca Marini al Mooney VR46 Racing Team sulla Ducati in top class il prossimo anno, e siamo certi del fatto che questo successo non possa che andare nella direzione della sua promozione alla corte di Valentino Rossi.

Aldeguer ha dominato la scena, con Manuel Gonzalez che ha chiuso secondo davanti ad Aron Canet. Pedro Acosta, già campione del mondo, non ha mai forzato e si è limitato ad arrivare al traguardo, giungendo in ottava posizione, mentre il primo italiano è stato Celestino Vietti che ha chiuso sesto. Ancora male Tony Arbolino che non è andato oltre il decimo posto, confermando il calo della seconda parte di stagione della Moto2.

Moto3, Jaume Masia è campione del mondo

Anche la Moto3 ha assegnato il titolo mondiale per la stagione 2023. Jaume Masia si è portato a casa il successo di tappa a Losail imponendosi anche in chiave iridata, chiudendo i conti con una gara di anticipo. Il quinto posto di Ayumu Sasaki ha fatto sì che, dal punto di vista matematico, il giapponese non lo possa agganciare nel gran finale di Valencia, dove non avremo una sfida sino all’ultima curva.

Il secondo posto è stato ottenuto da David Alonso, mentre Deniz Oncu ha completato il podio. Riccardo Rossi si è portato a casa un bel quarto posto, mentre un deludente Sasaki, come detto, non è andato oltre il quinto posto, portando alla chiusura del mondiale in anticipo, e questo è sempre un peccato visto che noi abbiamo le lotte accese. Prossimo appuntamento a Valencia domenica prossima.