Questo incrocio è impossibile: ecco in questo caso chi ha la precedenza

Quella dell’incrocio è una delle situazioni di cui chi deve prendere la patente ha maggior paura. Ecco chi ha la meglio in questa situazione.

Se siete in procinto di prendere la patente, ci sarà sicuramente una situazione che vi metterà in seria difficoltà. Stiamo facendo riferimento a quella dell’incrocio, ed il vostro timore è valido sia nel caso in cui dovrete sostenere l’esame teorico che quello pratico. Infatti, gli incroci sono oggetto di tante domande per quanto riguarda il quiz, ed è forse la maggior paura degli aspiranti a prendere la licenza di guida, visto che non è poi così facile capire chi deve passare per primo.

Ricordiamo che, con le nuove leggi, per superare il quiz occorre fare massimo 3 errori su 30 domande, alle quali rispondere con Vero o Falso in appena 20 minuti di tempo. Per questo, è importante non commettere errori sull’incrocio, dal momento che i tranelli ai quali verrete sottoposti sono davvero parecchi. Infatti, è uno dei casi più gettonati sui quali si commettono errori, ed ora proveremo a spiegarvi una delle situazioni più complicate. Diverse volte, infatti, quando siamo in auto viene quasi naturale dare e ricevere la precedenza, anche se occorre fare attenzione a chi, purtroppo, non ha ancora capito per bene quello che è l’ordine. Andiamo ad analizzare una situazione piuttosto complessa.

Incrocio, ecco la soluzione ad un episodio difficile

Sul sito web “Virgilio.it“, sono state descritte diverse situazioni di potenziale pericolo, nelle quali c’è il serio rischio di incappare in qualche brutto incidente. La situazione di incrocio che vi presentiamo in questa foto è davvero incredibile e complessa per cercare una risposta, dal momento che ci sono ben cinque veicoli coinvolti, e non c’è neanche una rotatoria che, ad intuito, potrebbe farci capire quella che è la giusta soluzione al mistero.

Come vedte, infatti, i cinque veicoli si ritrovano ad un incrocio, e spesso ci viene chiesto, in sede d’esame, quale possa essere l’ordine giusto di passaggio. La precedenza assoluta va data al Veicolo C, ovvero la macchina di colore blu in basso a destra. Come potete vedere, infatti, dall’indicazione delle freccette, non incrocia alcune veicolo che proviene dalla sua destra, ed è questo il meccanismo da seguire anche per tutte le altre auto.

In questi casi, molto spesso, una volta capito qual è il veicolo che parte per primo il gioco è quasi del tutto fatto. Per secondo passa il Veicolo A, che dopo il passaggio dello C non ha più nessuno a destra. Per terzo tocca al Veicolo L, che una volta passato il Veicolo A, si ritrova con la traiettoria del tutto sgombra alla sua destra, ed è libero di transitare senza essere d’intralcio a nessuno.

Quarto posto per il Veicolo R, che una volta passato il Veicolo L ha la strada spianata. Quinta ed ultima posizione per il Veicolo E, che deve attendere il passaggio di tutte le altre per poter transitare senza troppi problemi. A questo punto, esercitatevi tante volte se avete qualche dubbio, ma vi garantiamo che si tratta di un’operazione molto più facile di ciò che possa sembrare.