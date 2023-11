Quanto è la multa per le gomme lisce? Fate attenzione, vi può costare caro in tutti i sensi

Le gomme sono uno degli aspetti più importanti sul fronte della sicurezza delle nostre auto. Ecco la multa per quelle lisce.

Siamo nel momento in cui tutti gli automobilisti sono chiamati a cambiare le gomme delle auto, dal momento che dal 15 di novembre sono obbligatorie quelle invernali. Questo periodo durerà sino al 15 di aprile, momento in cui sarà possibile tornare a montare quelle estive. Ovviamente, oltre che per motivi legati alla legge, è importante procedere alla sostituzione anche per questioni di sicurezza.

Infatti, le gomme estive non possono garantire i giusti livelli di aderenze sul ghiaccio, ma anche quando le temperature sono molto basse senza che si presenti la famosa gelata, così come quando nevica. Tuttavia, c’è anche un’altra condizione che è legata agli pneumatici che non va assolutamente sottovalutata, e che può causare gravi pericoli e procurarvi delle brutte sorprese nel caso in cui incontriate le forze dell’ordine. Ecco cosa dovete assolutamente evitare.

Gomme, la multa per quelle lisce è devastante

Le gomme vanno periodicamente sostituite, ed in generale hanno una durata che difficilmente può andare oltre i 50.000 km. Quando lo pneumatico si usura, può diventare liscio e perdere tutte le proprie scalanature, che sono utili per aumentare il grip con l’asfalto ed evitare perdite di aderenza, ma anche rischi importanti di esplosione o di perdite di pressione. In questi casi, il rischio è molto serio, ed anche dal punto di vista della legge c’è il pericolo di incappare pesanti sanzioni.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 79 del Codice della Strada, si può incappare in una multa che va dagli 85 ai 338 euro se si circola con le gomme lisce, anche se in caso di pagamento entro i 5 giorni, come con tutte le altre sanzioni pecuniarie, si riduce, scendendo a 59,50 euro. Ricordatevi sempre di evitare questa condizione, per una questione di sicurezza più che di multa.