La Ferrari fa causa ai propri clienti? Il motivo che imbarazza proprio tutti

Oggi vi parleremo, tramite un interessante video, di una storia che ha sconvolto le quattro ruote, con la Ferrari che fa causa ai clienti.

Il marchio Ferrari è un sogno per tutti coloro che amano il mondo delle quattro ruote, ma oggi vi parleremo di un lato meno piacevole, dal momento che il Cavallino puà farvi passare dei guai seri. La casa di Maranello ha una storia gloriosa, fatta di successi nel mondo del motorsport, ed anche da supercar che, nel corso del tempo, si sono evolute e sono cresciute sul fronte del design e della potenza, con prestazioni sempre più eccezionali.

Non deve sorprendere il fatto che le Ferrari vadano a ruba tra i più ricchi, con dati sulle vendite che sono sempre più eccezionali. A questo punto però, è arrivato il momento di introdurre l’argomento odierno, quello che si lega alle vere e proprie cause legali che il Cavallino ha rifilato ad alcuni suoi clienti. Ci sono alcuni nomi che vi sorprenderanno e non poco.

Ferrari, ecco perché fa causa alla sua clientela

Nel video che abbiamo postato qui, caricato sul canale YouTube “Ideal Media“, viene mostrato come la Ferrari faccia a volte causa direttamente ai suoi clienti, per motivi davvero molto particolari. Molte volte, come viene ben spiegato, chi le acquista le utilizza per pubblicizzare altri prodotti, o anche per tanti altri motivi, che di certo non vengono ben visti dalla casa di Maranello, che ha sempre seguito con grande orgoglio quello che è il suo prodotto auto.

Ci sono moltissimi casi nei quali è nata una vera e propria causa tra il Cavallino ed alcune persone che avevano acquistato una sua auto, come nel caso dello stilista Philip Plein. L’uomo ha fatto una pubblicità con delle creazioni di cattivo gusto ed ha usato una Ferrari per girare questo spot, cosa che non è stata affatto gradita dalla casa italiana, e le discussioni sono andate avanti per tanto tempo prima che le parti potessero trovare un accordo.

Plein aveva messo in mostra alcune scarpe di colore verde a bordo della sua 812 Superfast, con il logo del Cavallino ben in mostra. Inoltre, sono scattate delle cause anche quando i proprietari hanno deciso di modificare a tal punto le loro auto tali da renderle quasi irriconoscibili, e questa è una logica che non può essere accettata a Maranello.

Una volta, nel caso di una F40, venne tagliato il tetto e sostituito il telaio per renderla più leggera e fatta somigliare ad un’auto da corsa, ma in seguito ci sono state parecchie discussioni proprio perché l’azienda modenese non aveva affatto gradito quello che era successo.

Il produttore musicale Deadmanu5 ha avuto i suoi problemi con Maranello, dal momento che ha modificato la sua supercar in modo molto discutibile. Infatti, l’ha avvolta con un materiale particolare ed una colorazione che nulla aveva a che vedere con quella originale, per poi pubblicizzarla sui social. In sostanza, quando acquistate una supercar della casa modenese, è bene fare attenzione, perché potreste passare dei guai seri se fate qualcosa di poco gradito ai vertici.